Сердар Азмун больше не сыграет в этом сезоне

Нападающий Сердар Азмун не сыграет за "Зенит" до конца сезона. Петербургской команде, уже ставшей чемпионом России, осталось провести в Премьер-лиге два матча.

Накануне комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Азмун из-за повреждения голеностопа улетел в Иран и точно не сыграет в ближайшем матче с "Ростовом". Как стало известно Sport24, иранский форвард пропустит и игру с "Енисеем" — с разрешения главного тренера команды Сергея Семака.
Теги: Азмун Зенит Семак
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