Сердар Азмун больше не сыграет в этом сезоне
Нападающий Сердар Азмун не сыграет за "Зенит" до конца сезона. Петербургской команде, уже ставшей чемпионом России, осталось провести в Премьер-лиге два матча.
Накануне комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Азмун из-за повреждения голеностопа улетел в Иран и точно не сыграет в ближайшем матче с "Ростовом". Как стало известно Sport24, иранский форвард пропустит и игру с "Енисеем" — с разрешения главного тренера команды Сергея Семака.
Накануне комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Азмун из-за повреждения голеностопа улетел в Иран и точно не сыграет в ближайшем матче с "Ростовом". Как стало известно Sport24, иранский форвард пропустит и игру с "Енисеем" — с разрешения главного тренера команды Сергея Семака.