Владимир Пономарев: будет ужасно, если ЦСКА не попадет в Лигу чемпионов
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Ахмата" (1:0) в 29-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Вымучили победу, у нас моментов особо и не было, может только у Чалова. К счастью, оборона справилась с давлением со стороны гостей, и то лучше заиграли после ухода с поля Васина, тогда начали играть спокойно и грамотно в защите. Ещё я совсем не узнаю Марио Фернандеса, совсем он поник, может, дело в том, что уже концовка сезона. Практически не подключается к атакам, устал, видимо. Разочаровала и полузащита в лице Облякова и Ахметова, видимо, захвалили ребят, нельзя так небрежно относиться к своей работе.
Техники у команды нет, тактики тем более. Это никуда не годится. Наверное, и в следующем туре тоже выиграем, зацепимся за четвёртое место, но не более. Да, было старание, по самоотдаче претензий в принципе нет. Но игра в обороне крайне неграмотная, постоянно уступаем в позиционной борьбе, в скорости... особенно Васин, который всегда так играл. Очень ненадёжный, не подготовлен в данный момент к решению высоких задач, к сожалению.
- О вероятном выкупе у "Эвертона" Николы Влашича:
Думаю, хорват сам на распутье и не знает куда ему прибиться. Сегодня вроде хромая ушёл с поля, на нём тоже сказывается концовка сезона, прямо говоря. Думаю, на вопрос о своём будущем он и сам сейчас не ответит. Если ЦСКА его выкупит - это улучшенный контракт, что может стать для него стимулом. Это неплохой футболист, заряженный на атаку, но в последнее время он не блещет.
- О бомбардирской гонке для Фёдора Чалова:
Сегодня сыграл неплохо, наконец-то, а то часто меня расстраивал в последнее время. Реализовал пенальти и принёс важные 3 очка. Причём сам ведь и заработал 11-метровый, грамотно закрыв мяч корпусом перед фолом соперника.
- О вероятном непопадании ЦСКА в Лигу чемпионов:
Это будет ужасно, ведь все надеялись что мы окажемся в этом турнире. По итогам первого круга положение наше было неплохим, руководство и болельщики сильно рассчитывали на попадание в Лигу чемпионов. Всё было нормально, но во второй части сезона... прямо говоря, этого стоило ожидать, учитывая большое количество молодых игроков в составе и большие изменения, случившиеся прошлым летом. Под конец сезона всё меньше физики и тактики в игре команды, и это всё сказалось на текущем положении, а также на том, что в Лигу чемпионов мы, очень вероятно, не попадём.
- Об игре:
Вымучили победу, у нас моментов особо и не было, может только у Чалова. К счастью, оборона справилась с давлением со стороны гостей, и то лучше заиграли после ухода с поля Васина, тогда начали играть спокойно и грамотно в защите. Ещё я совсем не узнаю Марио Фернандеса, совсем он поник, может, дело в том, что уже концовка сезона. Практически не подключается к атакам, устал, видимо. Разочаровала и полузащита в лице Облякова и Ахметова, видимо, захвалили ребят, нельзя так небрежно относиться к своей работе.
Техники у команды нет, тактики тем более. Это никуда не годится. Наверное, и в следующем туре тоже выиграем, зацепимся за четвёртое место, но не более. Да, было старание, по самоотдаче претензий в принципе нет. Но игра в обороне крайне неграмотная, постоянно уступаем в позиционной борьбе, в скорости... особенно Васин, который всегда так играл. Очень ненадёжный, не подготовлен в данный момент к решению высоких задач, к сожалению.
- О вероятном выкупе у "Эвертона" Николы Влашича:
Думаю, хорват сам на распутье и не знает куда ему прибиться. Сегодня вроде хромая ушёл с поля, на нём тоже сказывается концовка сезона, прямо говоря. Думаю, на вопрос о своём будущем он и сам сейчас не ответит. Если ЦСКА его выкупит - это улучшенный контракт, что может стать для него стимулом. Это неплохой футболист, заряженный на атаку, но в последнее время он не блещет.
- О бомбардирской гонке для Фёдора Чалова:
Сегодня сыграл неплохо, наконец-то, а то часто меня расстраивал в последнее время. Реализовал пенальти и принёс важные 3 очка. Причём сам ведь и заработал 11-метровый, грамотно закрыв мяч корпусом перед фолом соперника.
- О вероятном непопадании ЦСКА в Лигу чемпионов:
Это будет ужасно, ведь все надеялись что мы окажемся в этом турнире. По итогам первого круга положение наше было неплохим, руководство и болельщики сильно рассчитывали на попадание в Лигу чемпионов. Всё было нормально, но во второй части сезона... прямо говоря, этого стоило ожидать, учитывая большое количество молодых игроков в составе и большие изменения, случившиеся прошлым летом. Под конец сезона всё меньше физики и тактики в игре команды, и это всё сказалось на текущем положении, а также на том, что в Лигу чемпионов мы, очень вероятно, не попадём.