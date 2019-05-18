"Спартак" в Самаре обыграл "Крылья Советов"

В матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде одержал победу над "Крыльями Советов".

Чемпионат России

29 тур

"Крылья Советов" – "Спартак" 1:2

Гол: Бурлак, 83 - Зе Луиш, 18 (пен.), Мельгарехо, 50

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 84), Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев (Антон 61), Шейдаев.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 85), Фернанду (Умяров, 90+1), Зе Луиш, Адриану (Ташаев, 73).

Предупреждения: Денисов, 39, Адриано, 40, Рыжиков, 43, Мельгарехо, 45, Гапонов, 47, Зобнин, 48, Фернанду, 88, Гулиев, 90+6
Теги: Крылья Советов Спартак
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