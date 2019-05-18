Илья Гапонов: "Спартак" в таблице как минимум должен находиться в топ-2

Защитник "Спартака" Илья Гапонов прокомментировал выездную победу над "Крыльями Советов", передает корреспондентРоман Гуськов.- В конце было трудновато, особенно стандарты.- Как тренер сказал, так и есть.- Не знаю. Не могу оценивать работу арбитра. Этим будут заниматься другие люди.- Они были мотивированными, им нужно выбираться из зоны стыков. Они были заряженными на матч.- Есть другие люди, которые мотивированы показывать все, на что способны. У нас все могут играть в старте.- Общение нормально. Каждый день будем доказывать, кто игрок основы, а кто нет.- "Спартак" должен находиться выше. В зоне Лиге чемпионов это точно. Как минимум в двойке.