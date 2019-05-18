Илья Гапонов: "Спартак" в таблице как минимум должен находиться в топ-2
Защитник "Спартака" Илья Гапонов прокомментировал выездную победу над "Крыльями Советов", передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- В конце было трудновато, особенно стандарты.
- Кононов сказал, что вы нервно не играли. Как на поле это ощущалось?
- Как тренер сказал, так и есть.
- Судья менее чем за 10 минут раздал шесть желтых карточек. Как тебе судейство?
- Не знаю. Не могу оценивать работу арбитра. Этим будут заниматься другие люди.
- Насколько сильным или слабым был соперник, играя без основных игроков?
- Они были мотивированными, им нужно выбираться из зоны стыков. Они были заряженными на матч.
- "Спартак" идет чертвертым, остался один матч. Насколько команда способна удержать это место без Адриано?
- Есть другие люди, которые мотивированы показывать все, на что способны. У нас все могут играть в старте.
- Можно сказать, что ты уже освоился в основном составе? С ребятами как общаешься?
- Общение нормально. Каждый день будем доказывать, кто игрок основы, а кто нет.
- "Спартак" занимает свое место?
- "Спартак" должен находиться выше. В зоне Лиге чемпионов это точно. Как минимум в двойке.
- В конце было трудновато, особенно стандарты.
- Кононов сказал, что вы нервно не играли. Как на поле это ощущалось?
- Как тренер сказал, так и есть.
- Судья менее чем за 10 минут раздал шесть желтых карточек. Как тебе судейство?
- Не знаю. Не могу оценивать работу арбитра. Этим будут заниматься другие люди.
- Насколько сильным или слабым был соперник, играя без основных игроков?
- Они были мотивированными, им нужно выбираться из зоны стыков. Они были заряженными на матч.
- "Спартак" идет чертвертым, остался один матч. Насколько команда способна удержать это место без Адриано?
- Есть другие люди, которые мотивированы показывать все, на что способны. У нас все могут играть в старте.
- Можно сказать, что ты уже освоился в основном составе? С ребятами как общаешься?
- Общение нормально. Каждый день будем доказывать, кто игрок основы, а кто нет.
- "Спартак" занимает свое место?
- "Спартак" должен находиться выше. В зоне Лиге чемпионов это точно. Как минимум в двойке.