Илья Гапонов: "Спартак" в таблице как минимум должен находиться в топ-2

Защитник "Спартака" Илья Гапонов прокомментировал выездную победу над "Крыльями Советов", передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- В конце было трудновато, особенно стандарты.

- Кононов сказал, что вы нервно не играли. Как на поле это ощущалось?

- Как тренер сказал, так и есть.

- Судья менее чем за 10 минут раздал шесть желтых карточек. Как тебе судейство?

- Не знаю. Не могу оценивать работу арбитра. Этим будут заниматься другие люди.

- Насколько сильным или слабым был соперник, играя без основных игроков?

- Они были мотивированными, им нужно выбираться из зоны стыков. Они были заряженными на матч.

- "Спартак" идет чертвертым, остался один матч. Насколько команда способна удержать это место без Адриано?

- Есть другие люди, которые мотивированы показывать все, на что способны. У нас все могут играть в старте.

- Можно сказать, что ты уже освоился в основном составе? С ребятами как общаешься?

- Общение нормально. Каждый день будем доказывать, кто игрок основы, а кто нет.

- "Спартак" занимает свое место?

- "Спартак" должен находиться выше. В зоне Лиге чемпионов это точно. Как минимум в двойке.
Теги: Гапонов Спартак Крылья Советов
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