Только 2 игрока "Спартака" показали хорошую игру против "Крыльев". Оценки футболистов за матч
Спартаковцы вымучили победу в Самаре. КПД команды Олега Кононова был невысок. Rusfootball.info оценивает, кто заслуживает звания лучшего игрока матча.
Сергей Рыжиков - 3,0. Вратарь "Крыльев" за матч навсегда потерял огромное количество нервных клеток. Рыжикову как будто сходу не понравилось судейство, и он бесконечно предъявлял арбитру претензии, пока тот не наказал его желтой карточкой. Тогда вратарю пришлось успокоиться. В пропущенных голах вины нет.
Тарас Бурлак - 3,5. Мирал Самарджич - 3,0. Опасность воротам самарцев шла с флангов, потому что в центре пара Бурлак-Самарджич все забетонировала. Хотя от Тараса ожидалось больше подстраховки Денисова, которого замучил Мельгарехо. И все равно Бурлак показал неплохие цифры - 2 отбора, 4 выноса и 5 перехватов. У Самарджича статистика гораздо хуже, да и в атаке он не был так полезен.
Виталий Денисов - 2,0. Георгий Зотов - 2,5. Мало того, что Денисов слабо успевал за Мельгарехо, так еще и нарвался на раннюю желтую карточку за разговоры. Получается, что поговорить с арбитром силы были, а на игру в защите не оставались. Зотов был куда осторожнее при игре сзади, но позволил Айртону практически без сопротивления сделать голевую передачу на партнера.
Роман Шишкин - 2,0. Мохаммед Рабиу - 4,0. Славно бывшая команда поиздевалась над Шишкиным. Романа терзали все, кто оказывался в спартаковской форме в опорной зоне "Крыльев". И Шишкин оказался дополнительной нагрузкой на Рабиу, как профсоюзное поручение. Мохаммед хоть "привез" пенальти (когда подчищал за центральными защитниками, кстати), все равно был отличным разрушителем (6 отборов). Плюс еще голевую передачу (несуразную) на Бурлака сообразил.
Антон Зиньковский - 3,5. Денис Ткачук - 2,5. Павел Яковлев - 2,0. Выпускник "Чертаново" из этой троицы был самым конструктивным в атаке, изображая на поле более-менее достойные передачи. Ткачук исполнял исключительно читаемые пасы, загубив лучший момент команды в первом тайме. Яковлев проиграл на поле все что только можно, как и Шишкин, растерявшись против своего бывшего клуба.
Рамиль Шейдаев - 2,5. Перетягивал, передерживал, терял остроту в ситуациях, когда должен был ее, наоборот, создавать. Сделал 1 удар, который пришелся мимо створа ворот Максименко.
Владимир Полуяхтов - 3,0. Паул Антон - 2,5. Если Полуяхтов добавил надежности на одном из флангов обороны "Крыльев", то с заменой Антона Божович совсем не угадал. От Паула требовалось созидание, но ключевых передач от него никто не дождался.
Александр Максименко - 3,5. Вроде бы все шло к "сухому" матчу, если бы не Тарас Бурлак. Остальные ситуации Максименко разобрал уверенно. И даже, когда казалось, что вратарь опаздывает к мячу, оказывалось, что он все видит, читает и делает. Запомнился его классный сэйв после удара Самарджича почти в упор.
Георгий Джикия - 3,5. Илья Гапонов - 2,5. Молодой защитник "Спартака" преступно много пожарил. "Крылья" сделали так, что Гапонов часто оказывался в качестве разыгрывающего спартаковских атак. И матч наглядно продемонстрировал, что у парня большие проблемы с первым пасом. Джикия, как обычно, был агрессивен в отборе, особенно в концовке, когда "Крылья" всем составом навалились на штрафную Максименко.
Андрей Ещенко - 3,0. Айртон - 3,0. Ещенко стал одним из участником атаки, которая привела к пенальти. Айртон - автор голевой передачи на Мельгарехо. Но в обороне оба были далеки от безгрешности. Желание порой переливалось из Ещенко, и он начинал фолить у штрафной (в концовке это смотрелось необдуманно). Айртон терялся, когда ему приходилось встречать Ткачука, забывая о своем главном козыре - скорости.
Аяз Гулиев - 4,0. Роман Зобнин - 3,5. Гулиев раздробил центр поля. 8 отборов - это лучший показатель среди всех команд. Аяз разделывал всех, кто оказывался рядом. При этом, он осторожничал с единоборствами, нарвавшись на горчичник чуть ли не в дополнительное время, хотя раньше схватывал уже минуте на 20-й. Но в атаке допустил много брака. Его созидательные провалы должен был разгребать Зобнин, но Роман весной далек от идеальных кондиций. Да, боролся в концовке. Но в остальных эпизодах не преуспел.
Фернандо - 3,0. Лоренсо Мельгарехо - 4,5. Луис Адриано - 2,5. Лучший весенний матч Мельгарехо. Хотя начиналось все, как и раньше. Партнеры вывели Лоренсо на классную позицию, с которой он пробил прямо в руки Рыжикову. Зато потом парагваец эффективно использовал все свои шансы, став главным творцом самарской победы. А Адриано и Фернандо синхронно сыграли ниже своих возможностей, синхронно налетели на желтые карточки, обеспечив себе ранний отпуск, потому что из-за перебора горчичников не сыграют в Оренбурге. Заменить такого Фернандо, каким бразилец был против "Крыльев", вполне возможно. С Адриано - еще проще.
Зе Луиш - 3,5. Боролся, пытался комбинировать. Но то ли сам партнеров не понимает, то ли они не знают, куда в следующую секунду побежит Зе. Нападающий часто вываливается из игры. Но пенальти реализовал эффектно.
Александр Ташаев - 2,5. Наиль Умяров - б/о. Александр Ломовицкий - б/о. У Ташаева было времени больше остальных игроков, которые вышли на замену. Только распорядился он им нелучшим образом. В дополнительное время, когда Айртон и Зе собирались тянуть время у углового флажка, Ташаев решил атаковать. В итоге, потеря и контратака, которая чуть не привела к пропущенному мячу.
Фото: официальная ВК-группа "Спартака"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ"
Сергей Рыжиков - 3,0. Вратарь "Крыльев" за матч навсегда потерял огромное количество нервных клеток. Рыжикову как будто сходу не понравилось судейство, и он бесконечно предъявлял арбитру претензии, пока тот не наказал его желтой карточкой. Тогда вратарю пришлось успокоиться. В пропущенных голах вины нет.
Тарас Бурлак - 3,5. Мирал Самарджич - 3,0. Опасность воротам самарцев шла с флангов, потому что в центре пара Бурлак-Самарджич все забетонировала. Хотя от Тараса ожидалось больше подстраховки Денисова, которого замучил Мельгарехо. И все равно Бурлак показал неплохие цифры - 2 отбора, 4 выноса и 5 перехватов. У Самарджича статистика гораздо хуже, да и в атаке он не был так полезен.
Виталий Денисов - 2,0. Георгий Зотов - 2,5. Мало того, что Денисов слабо успевал за Мельгарехо, так еще и нарвался на раннюю желтую карточку за разговоры. Получается, что поговорить с арбитром силы были, а на игру в защите не оставались. Зотов был куда осторожнее при игре сзади, но позволил Айртону практически без сопротивления сделать голевую передачу на партнера.
Роман Шишкин - 2,0. Мохаммед Рабиу - 4,0. Славно бывшая команда поиздевалась над Шишкиным. Романа терзали все, кто оказывался в спартаковской форме в опорной зоне "Крыльев". И Шишкин оказался дополнительной нагрузкой на Рабиу, как профсоюзное поручение. Мохаммед хоть "привез" пенальти (когда подчищал за центральными защитниками, кстати), все равно был отличным разрушителем (6 отборов). Плюс еще голевую передачу (несуразную) на Бурлака сообразил.
Антон Зиньковский - 3,5. Денис Ткачук - 2,5. Павел Яковлев - 2,0. Выпускник "Чертаново" из этой троицы был самым конструктивным в атаке, изображая на поле более-менее достойные передачи. Ткачук исполнял исключительно читаемые пасы, загубив лучший момент команды в первом тайме. Яковлев проиграл на поле все что только можно, как и Шишкин, растерявшись против своего бывшего клуба.
Рамиль Шейдаев - 2,5. Перетягивал, передерживал, терял остроту в ситуациях, когда должен был ее, наоборот, создавать. Сделал 1 удар, который пришелся мимо створа ворот Максименко.
Владимир Полуяхтов - 3,0. Паул Антон - 2,5. Если Полуяхтов добавил надежности на одном из флангов обороны "Крыльев", то с заменой Антона Божович совсем не угадал. От Паула требовалось созидание, но ключевых передач от него никто не дождался.
"СПАРТАК"
Александр Максименко - 3,5. Вроде бы все шло к "сухому" матчу, если бы не Тарас Бурлак. Остальные ситуации Максименко разобрал уверенно. И даже, когда казалось, что вратарь опаздывает к мячу, оказывалось, что он все видит, читает и делает. Запомнился его классный сэйв после удара Самарджича почти в упор.
Георгий Джикия - 3,5. Илья Гапонов - 2,5. Молодой защитник "Спартака" преступно много пожарил. "Крылья" сделали так, что Гапонов часто оказывался в качестве разыгрывающего спартаковских атак. И матч наглядно продемонстрировал, что у парня большие проблемы с первым пасом. Джикия, как обычно, был агрессивен в отборе, особенно в концовке, когда "Крылья" всем составом навалились на штрафную Максименко.
Андрей Ещенко - 3,0. Айртон - 3,0. Ещенко стал одним из участником атаки, которая привела к пенальти. Айртон - автор голевой передачи на Мельгарехо. Но в обороне оба были далеки от безгрешности. Желание порой переливалось из Ещенко, и он начинал фолить у штрафной (в концовке это смотрелось необдуманно). Айртон терялся, когда ему приходилось встречать Ткачука, забывая о своем главном козыре - скорости.
Аяз Гулиев - 4,0. Роман Зобнин - 3,5. Гулиев раздробил центр поля. 8 отборов - это лучший показатель среди всех команд. Аяз разделывал всех, кто оказывался рядом. При этом, он осторожничал с единоборствами, нарвавшись на горчичник чуть ли не в дополнительное время, хотя раньше схватывал уже минуте на 20-й. Но в атаке допустил много брака. Его созидательные провалы должен был разгребать Зобнин, но Роман весной далек от идеальных кондиций. Да, боролся в концовке. Но в остальных эпизодах не преуспел.
Фернандо - 3,0. Лоренсо Мельгарехо - 4,5. Луис Адриано - 2,5. Лучший весенний матч Мельгарехо. Хотя начиналось все, как и раньше. Партнеры вывели Лоренсо на классную позицию, с которой он пробил прямо в руки Рыжикову. Зато потом парагваец эффективно использовал все свои шансы, став главным творцом самарской победы. А Адриано и Фернандо синхронно сыграли ниже своих возможностей, синхронно налетели на желтые карточки, обеспечив себе ранний отпуск, потому что из-за перебора горчичников не сыграют в Оренбурге. Заменить такого Фернандо, каким бразилец был против "Крыльев", вполне возможно. С Адриано - еще проще.
Зе Луиш - 3,5. Боролся, пытался комбинировать. Но то ли сам партнеров не понимает, то ли они не знают, куда в следующую секунду побежит Зе. Нападающий часто вываливается из игры. Но пенальти реализовал эффектно.
Александр Ташаев - 2,5. Наиль Умяров - б/о. Александр Ломовицкий - б/о. У Ташаева было времени больше остальных игроков, которые вышли на замену. Только распорядился он им нелучшим образом. В дополнительное время, когда Айртон и Зе собирались тянуть время у углового флажка, Ташаев решил атаковать. В итоге, потеря и контратака, которая чуть не привела к пропущенному мячу.
Фото: официальная ВК-группа "Спартака"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info