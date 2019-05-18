Андрей Червиченко: "Спартак" не зря вложился в календарь в конце сезона
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Крыльев Советов" (2:1) в 29-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Очередные вымученные 3 очка. Москвичи играли вяло, Зе Луиш и Луиз Адриано будто вообще стояли в сторонке и кофе пили, вроде и по воротам из них никто не ударил. Никакой интересной игры, один яркий эпизод - гол Мельгарехо, да и то из-за каких-то странных действий Денисова, который непонятным мне образом опекал парагвайца. Больше "Спартак" ни одного красивого или интересного эпизода не создал. Более того, самарцы в концовке встречи и вовсе могли сравнять счёт. В общем, всё в стиле Кононова: добились небольшого преимущества, мучились-мучились, молитвами и так далее в итоге добились минимальной победы.
Заслужил ли "Спартак" победу? Нет. Я ещё не уверен в назначенном пенальти, повторы очень странно показывали, я не смог понять сбили ли Мельгарехо или он просто сам ударился в выставленную соперником ногу. Не утверждаю ничего, хотел бы посмотреть повтор ещё раз, но в ходе игры показывали странные повторы. "Крылья" были не в оптимальном составе, не было Ананидзе, Самедова и Корниленко, огрызаться в атаке было практически некем.
- О борьбе "Спартака" и ЦСКА за четвёртое место:
Скажем так, "Спартак" не зря вложился в календарь в конце сезона (смеётся). Именно благодаря этому команда и находится сейчас на четвёртом месте, последние 8 матчей играют практически только с аутсайдерами. "Оренбург" смотрится неплохо, но у "красно-белых" хороший состав, да и сопернику ничего не надо... с другой стороны, это гостевая игра, а в Москве в это время ЦСКА будет принимать "Крылья", которые, вероятно, к этому моменту будут уже без турнирной мотивации. Но если "Спартак" выиграет у "Оренбурга" в гостях - тогда молодцы и заслуженно пройдут в Лигу Европы с четвёртого места.
- Об очередной скандальной аудиозаписи Дениса Глушакова (о Массимо Каррере):
Ещё далеко не факт, что это не смонтированный монолог. Да и вообще всё это грязно и паскудно, использовать в медийной борьбе такие вещи... это неправильно. Если же он это говорил - я не знаю почему это для кого-то стало откровением. Такова жизнь любой команды, не все игроки любят тренера и наоборот. Специалисты иногда и вовсе подсиживают футболистов, чтобы на их место привести игроков, в которых они во всех смыслах больше заинтересованы. Такие конфликты постоянны и они везде, в том числе и в самых топовых клубах мира. Да и я не думаю, что Каррера не говорил вещей ещё похуже про Глушакова, просто с ним записей нет (смеётся). Мне кажется, что это продолжение борьбы группировок, которые кружат рядом с владельцем "Спартака" для того, чтобы в итоге оказаться поближе к трансферному бюджету (смеётся). Но использованные методы очень низкие.
- О матче:
Очередные вымученные 3 очка. Москвичи играли вяло, Зе Луиш и Луиз Адриано будто вообще стояли в сторонке и кофе пили, вроде и по воротам из них никто не ударил. Никакой интересной игры, один яркий эпизод - гол Мельгарехо, да и то из-за каких-то странных действий Денисова, который непонятным мне образом опекал парагвайца. Больше "Спартак" ни одного красивого или интересного эпизода не создал. Более того, самарцы в концовке встречи и вовсе могли сравнять счёт. В общем, всё в стиле Кононова: добились небольшого преимущества, мучились-мучились, молитвами и так далее в итоге добились минимальной победы.
Заслужил ли "Спартак" победу? Нет. Я ещё не уверен в назначенном пенальти, повторы очень странно показывали, я не смог понять сбили ли Мельгарехо или он просто сам ударился в выставленную соперником ногу. Не утверждаю ничего, хотел бы посмотреть повтор ещё раз, но в ходе игры показывали странные повторы. "Крылья" были не в оптимальном составе, не было Ананидзе, Самедова и Корниленко, огрызаться в атаке было практически некем.
- О борьбе "Спартака" и ЦСКА за четвёртое место:
Скажем так, "Спартак" не зря вложился в календарь в конце сезона (смеётся). Именно благодаря этому команда и находится сейчас на четвёртом месте, последние 8 матчей играют практически только с аутсайдерами. "Оренбург" смотрится неплохо, но у "красно-белых" хороший состав, да и сопернику ничего не надо... с другой стороны, это гостевая игра, а в Москве в это время ЦСКА будет принимать "Крылья", которые, вероятно, к этому моменту будут уже без турнирной мотивации. Но если "Спартак" выиграет у "Оренбурга" в гостях - тогда молодцы и заслуженно пройдут в Лигу Европы с четвёртого места.
- Об очередной скандальной аудиозаписи Дениса Глушакова (о Массимо Каррере):
Ещё далеко не факт, что это не смонтированный монолог. Да и вообще всё это грязно и паскудно, использовать в медийной борьбе такие вещи... это неправильно. Если же он это говорил - я не знаю почему это для кого-то стало откровением. Такова жизнь любой команды, не все игроки любят тренера и наоборот. Специалисты иногда и вовсе подсиживают футболистов, чтобы на их место привести игроков, в которых они во всех смыслах больше заинтересованы. Такие конфликты постоянны и они везде, в том числе и в самых топовых клубах мира. Да и я не думаю, что Каррера не говорил вещей ещё похуже про Глушакова, просто с ним записей нет (смеётся). Мне кажется, что это продолжение борьбы группировок, которые кружат рядом с владельцем "Спартака" для того, чтобы в итоге оказаться поближе к трансферному бюджету (смеётся). Но использованные методы очень низкие.