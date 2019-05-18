"Локомотив" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"

On the road again! ?

Екатеринбург, встречай через пару часов ?#УралЛоко pic.twitter.com/z80gngOajv — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 18, 2019

"Локомотив" отправился в Екатеринбург на матч 29-го тура чемпионата России против "Урала", сообщает пресс-служба железнодорожников."On the road again! Екатеринбург, встречай через пару часов", – говорится в сообщении московского клуба.