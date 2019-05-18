Агент Фернандеса: Марио обожает ЦСКА. Но все будет зависеть от финансовой ситуации

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, прокомментировал возможность перехода игрока в другой клуб.

- Есть ли вероятность, что Марио уже летом покинет ЦСКА?

- Есть клубы, которые им интересуются, но пока ничего официального. У Мариу контракт с ЦСКА, он обожает клуб. Вот если ЦСКА примет какое-либо предложение, тогда мы и подумаем.

- В Испании пишут, что Фернандесом интересуются европейские гранды. С вами связывались?

- Нет, официальных запросов не было.

- У "Зенита" есть шанс приобрести Марио?

- Как я уже сказал, все зависит от ЦСКА. Марио прекрасно чувствует себя в команде. Пока мы в режиме ожидания. Если будет хорошее предложение для всех сторон, тогда он может уйти. Если нет, останется.

- Он склоняется к тому, чтобы остаться?

- Марио - профессионал. Пока ждет, что произойдет. Он любит клуб, это все знают. Дальше все будет зависеть от финансовой ситуации.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фернандес ЦСКА
Сегодня, 23:13
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