"Урал" – "Локомотив": Смолов и Эдер в старте гостей

"Локомотив" и "Урал" назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.

"Локомотив"[/b]: Гильерме – Идову, Кверквелия, Чорлука, Лысов – Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов – Смолов, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Самохвалов, Лапшов, Магкеев, Тарасов, Коломейцев, Фернандеш, Куликов, Тугарев, Кварацхелия.

[b]"Урал": Годзюр – Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков – Фидлер, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалви, Араторе – Панюков.

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Динга, Ароян, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулёв, Егорычев, Погребняк, Ильин.
Теги: Урал Локомотив
Сегодня, 11:12
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