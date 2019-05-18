"Урал" – "Локомотив": Смолов и Эдер в старте гостей
"Локомотив" и "Урал" назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.
"Локомотив"[/b]: Гильерме – Идову, Кверквелия, Чорлука, Лысов – Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов – Смолов, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Самохвалов, Лапшов, Магкеев, Тарасов, Коломейцев, Фернандеш, Куликов, Тугарев, Кварацхелия.
[b]"Урал": Годзюр – Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков – Фидлер, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалви, Араторе – Панюков.
Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Динга, Ароян, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулёв, Егорычев, Погребняк, Ильин.
"Локомотив"[/b]: Гильерме – Идову, Кверквелия, Чорлука, Лысов – Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов – Смолов, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Самохвалов, Лапшов, Магкеев, Тарасов, Коломейцев, Фернандеш, Куликов, Тугарев, Кварацхелия.
[b]"Урал": Годзюр – Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков – Фидлер, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалви, Араторе – Панюков.
Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Динга, Ароян, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулёв, Егорычев, Погребняк, Ильин.