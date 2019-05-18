"Енисей" – "Динамо": стартовые составы команд
"Енисей" и "Динамо" назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.
"Енисей": Юрченко – Ятченко, Грицаенко, Данченко, Комолов – Торбинский, Семакин, Огуде, Сарр – Соболев, Кутьин.
"Динамо": Шунин – Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев – Юсупов, Жоаузинью, Теттех, Кардозу – Луценко, Панченко.
"Енисей": Юрченко – Ятченко, Грицаенко, Данченко, Комолов – Торбинский, Семакин, Огуде, Сарр – Соболев, Кутьин.
"Динамо": Шунин – Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев – Юсупов, Жоаузинью, Теттех, Кардозу – Луценко, Панченко.