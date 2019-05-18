"Енисей" – "Динамо": стартовые составы команд

"Енисей" и "Динамо" назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.

"Енисей": Юрченко – Ятченко, Грицаенко, Данченко, Комолов – Торбинский, Семакин, Огуде, Сарр – Соболев, Кутьин.

"Динамо": Шунин – Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев – Юсупов, Жоаузинью, Теттех, Кардозу – Луценко, Панченко.
Теги: Енисей Динамо
Сегодня, 12:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама