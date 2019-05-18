Дмитрий Парфенов: осталось, чтобы товарищ Москалев еще сам забил

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Матч премьер" после матча с "Локомотивом" (2:2) раскритиковал работу арбитров во главе с Москалевым.

"Осталось, чтобы ещё товарищ сам забил. Удаление - бред полнейший. Я понимаю, что Лига чемпионов на кону, но пришли 20 тысяч человек получить удовлетворение от футбола", - сказал Парфенов.
Теги: Парфенов Урал Локомотив
Сегодня, 13:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
39
(12)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама