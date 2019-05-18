Дмитрий Парфенов: осталось, чтобы товарищ Москалев еще сам забил

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Матч премьер" после матча с "Локомотивом" (2:2) раскритиковал работу арбитров во главе с Москалевым."Осталось, чтобы ещё товарищ сам забил. Удаление - бред полнейший. Я понимаю, что Лига чемпионов на кону, но пришли 20 тысяч человек получить удовлетворение от футбола", - сказал Парфенов.