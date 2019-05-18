На матче с "Ростовом" ожидается 1300 фанатов "Зенита"
Сегодня, 19 мая, в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" состоится матч 29-го тура российской Премьер-лиги "Ростов" — "Зенит".
На матче команду из Санкт-Петербурга будут поддерживать 1300 фанатов.
"Зенит" проведет первый гостевой матч в качестве чемпиона России сезона-2018/19. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Sport24
На матче команду из Санкт-Петербурга будут поддерживать 1300 фанатов.
"Зенит" проведет первый гостевой матч в качестве чемпиона России сезона-2018/19. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Sport24