На матче с "Ростовом" ожидается 1300 фанатов "Зенита"

Сегодня, 19 мая, в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" состоится матч 29-го тура российской Премьер-лиги "Ростов" — "Зенит".

На матче команду из Санкт-Петербурга будут поддерживать 1300 фанатов.

"Зенит" проведет первый гостевой матч в качестве чемпиона России сезона-2018/19. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Sport24
Теги: Ростов Зенит
Сегодня, 14:11
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