Отличная репетиция финала - 4 гола, пенальти, удаление, эмоции и интрига. "Урал" и "Локо" снова зажгли

"Железнодорожники" гарантировали себе попадание в Лигу Чемпионов, но вместе с этим дали шанс "Краснодару" обострить ситуацию в борьбе за второе место, дающее прямую путевку в групповой этап. Rusfootball.info рассказывает о матче, в котором "Урал" вполне мог нанести "Локомотиву" поражение и в котором главный арбитр принял как минимум два смелых решения, повлиявших на ход встречи. Фото: Официальный твиттер ФК "Локомотив"

"Локомотив" с легкостью открыл счет

"Урал" ответил двумя голами и переворотом игры

Кверквелия и Идову сыграли неубедительно

Москалев и его влияние на ход встречи

Разогрев получился отличным. Кто фаворит финала - вообще не понятно

Сегодняшнюю встречу "Урала" и "Локомотива" в чемпионате, конечно, очень хочется назвать репетицией кубкового финала, который состоится уже в среду. Но, пожалуй, не совсем корректно применять именно такую формулировку. В Самаре у обеих команд будет запредельная мотивация, поскольку будет битва за трофей. В Екатеринбурге же хозяева не зависели от спортивного результата и не имели в связи с этим дополнительного давления. А гостям обязательно нужно было побеждать, чтобы не проиграть борьбу за второе место, дающее прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.Исходя из этого, неудивительно было наблюдать за тем, как складывается начало матча. "Локомотив" был активнее и настойчивее. На своем левом фланге старался Лысов. Молодой защитник совершал опасные проходы, отдавал хорошие передачи под удар и даже пробовал забить сам - Годзюр не без труда отбил мяч, летевший под перекладину. Другие игроки московского клуба тоже действовали на уровне, просто Лысов действительно заметно выделялся.Тем любопытнее, что гол в итоге пришел не слева, а справа. Не будем исключать, что игра Лысова тоже оказала свое влияние. Защитники "Урала" подсознательно могли больше сконцентрироваться именно на его бровке. А чем еще объяснить ту легкость, с которой в голевом эпизоде Жемалетдинову дали сделать передачу, и ту легкость, с которой Антону Миранчуку дали нанести удар из пределов штрафной? Да, клуб из Екатеринбурга не является эталоном игры в обороне и в этом сезоне пропускает в каждом домашнем матче чемпионата, но этот забитый мяч оказался для его соперника каким-то уж слишком простым.Поведя в счете к середине первого тайма, "Локомотив" принял решение немного снизить свою активность. И, как часто бывает, это стало ошибкой. "Урал" не сразу, но постепенно прибрал инициативу к своим рукам и начал приобретать уверенность в своих силах. Хозяева провели серию атакующих действий, в центре внимания которых в большинстве случаев оказывался Кулаков. Денис отлично оживил игру "шмелей" на фланге. Именно его старания помогли доставить мяч до Бикфалви, который гроссмейстерски им распорядился и вывел на убойную позицию Панюкова. Заменивший в основе Погребняка форвард уверенно реализовал свой шанс, оправдав выбор тренера."Урал" не стал повторять ошибку "Локо" и принялся лететь вперед даже после забитого гола. Еще до перерыва в ворота Гильерме мог влететь второй мяч, но защитник в последний момент успел накрыть удар Кулакова из пределов штрафной. Впрочем, совсем скоро неприятность для гостей все же состоялась. Команда Парфенова на этой неделе показывает мастер-класс по игре на первых минутах. На этот раз она забила на первой минуте второго тайма.Понятно, что Эль-Кабир отлично доиграл эпизод. Понятно, что Гильерме фактически отправил мяч в свои ворота. Отметить хочется не это, а действия Кверквелии и Идову. Именно эти игроки сыграли ключевую роль в обоих пропущенных голах. В первом Идову неоправданно выдвинулся на Бикфалви, оголив зону за спиной, а Кверквелия при этом не сместился вслед за Панюковым. Во втором Кверквелия дал спокойно принять сопернику в середине своей половины поля, что привело к развитию атаки "Урала", а затем не успел вернуться ближе к центру, чтобы вступить в верховую борьбу с Бикфалви вместо Идову. Брайан же вчистую проиграл эту самую борьбу."Локомотиву" помогло то, что "Урал" не стал ввязывать в слишком уж открытую игру. Хозяева не всем составом отошли назад, но стали больше внимания уделять надежности и аккуратности. "Железнодорожники" почувствовали, что есть шанс, и начали за него цепляться. Они добавили мощи и скорости, включили высокий прессинг, и результат не заставил себя долго ждать. В одном из эпизодов Жемалетдинов получил блокировку от Араторе в штрафной "Урала", за что Москалев справедливо назначил пенальти. Антон Миранчук не упустил возможность оформить дубль.Впрочем, важным оказался не только сам пенальти. В процессе споров с судьей желтую карточку за излишнюю несдержанность получил Страндберг. А еще через пару минут этот норвежский парень получил второе предупреждение и с большим негодованием отправился в раздевалку. Пожалуй, это удаление можно считать глупым, но только с одной оговоркой - желтая за споры выглядит справедливой, но желтая за нарушение в верховой борьбе выглядит излишне суровым наказанием. И в динамике, и на повторах кажется, что Страндберг не наносил акцентированного удара локтем. К Москалеву, очевидно, будут большие претензии от "Урала", который за две минуты получил пенальти и остался в меньшинстве.Перед матчем Парфенов, кстати, говорил, о большом количестве удалений в этом сезоне. Тренер отметил, что три из них были в играх против "Арсенала", и, может быть, в этом тоже есть какая-то закономерность. После сегодняшней игры Дмитрий Владимирович получает еще одну возможность порассуждать о том, что далеко не во всех красных карточках "Урала" вина только на стороне игроков. Другое дело, что, повторюсь, первая желтая карточка Страндбергу сегодня была по делу, а самое главное, что в спорах с судьей не было никакой необходимости и не было никакого смысла.Оказавшись в большинстве, "Локомотив" создал несколько отличных моментов и вполне мог увозить из Екатеринбурга победу. Забить могли Смолов, Кварацхелия, Антон Миранчук и Жемалетдинов, но сейвы Годзюра и небольшая неточность игроков "Локо" не дали состояться третьему голу в ворота "Урала". Итоговая ничья наверняка не совсем устроит "железнодорожников", но набранное очко все равно дарит определенные положительные эмоции - "Локомотив" гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов. Ниже третьего места он теперь не опустится.Через 3 дня команды снова встретятся друг с другом, и кажется, что сегодняшняя игра стала хорошим разогревом. Судейский скандал добавляет эмоций, 4 забитых гола добавляют надежд на еще один результативный матч. "Урал" и "Локомотив" из раза в раз радуют тем, что их встречи не оставляют никого равнодушным. Будем верить, в Самаре ничего в этом плане не изменится. И, кстати, да - совсем не понятно, кто фаворит предстоящего финала, согласитесь?