Президент "Урала": в РПЛ арбитры по-другому судят команды, которые выходят в Лигу чемпионов
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал судейство в матче 29-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Команды сыграли вничью в Екатеринбурге со счетом 2:2. По ходу матча Москалев назначил пенальти в ворота "Урала" и удалил защитника екатеринбургской команды Стефана Страндберга. По итогам этого матча "Локомотив" обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
"Столько людей пришло посмотреть матч! Хороший футбол получился, а с судейством получилось как всегда. В игре с "Арсеналом" нам сказали, что все решает VAR, и судьи должны ему подчиняться. Сегодня решал арбитр. Значит, у наших рефери низкая квалификация. И эти наши команды, которые выходят в Лигу чемпионов, по-другому судят. Из-за этого мы не можем дальше пройти. Судить надо так, как написано в правилах.
Руководитель судейского департамента может говорить, что у него нет судей, что они плохие, но зачем они нам тогда? Зачем нам такой руководитель? Нам каждый раз что-то придумывают. Столько очков отобрали, что боремся за выживание. Хотя должны быть в шестерке с нашей игрой. Но то в Грозном поставят пенальти, которого не было, то еще где-то. Я очень недоволен.
Надо поднимать вопрос судейства. Я понимаю, что у Александра Валерьевича [Дюкова] и так очень большие проблемы… Если и в финале Кубка будут судить не так, как надо… Будем надеяться, что все будет нормально", - цитирует Иванова Sport24.
Команды сыграли вничью в Екатеринбурге со счетом 2:2. По ходу матча Москалев назначил пенальти в ворота "Урала" и удалил защитника екатеринбургской команды Стефана Страндберга. По итогам этого матча "Локомотив" обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
"Столько людей пришло посмотреть матч! Хороший футбол получился, а с судейством получилось как всегда. В игре с "Арсеналом" нам сказали, что все решает VAR, и судьи должны ему подчиняться. Сегодня решал арбитр. Значит, у наших рефери низкая квалификация. И эти наши команды, которые выходят в Лигу чемпионов, по-другому судят. Из-за этого мы не можем дальше пройти. Судить надо так, как написано в правилах.
Руководитель судейского департамента может говорить, что у него нет судей, что они плохие, но зачем они нам тогда? Зачем нам такой руководитель? Нам каждый раз что-то придумывают. Столько очков отобрали, что боремся за выживание. Хотя должны быть в шестерке с нашей игрой. Но то в Грозном поставят пенальти, которого не было, то еще где-то. Я очень недоволен.
Надо поднимать вопрос судейства. Я понимаю, что у Александра Валерьевича [Дюкова] и так очень большие проблемы… Если и в финале Кубка будут судить не так, как надо… Будем надеяться, что все будет нормально", - цитирует Иванова Sport24.