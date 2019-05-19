Артур Юсупов: борьба за стыковые матчи - это неприемлемо для "Динамо"





Полузащитник "Динамо" Артур Юсупов высказался о задачах команды после матча 29-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:2), передает корреспондентАнтон Сазонтов.- Хотели выиграть. За 5 минут до конца вели. Но ничья обезопасила нас от стыков. Поэтому не разочарованы. Как есть, так есть.- Приезжали сюда за победой. Тем более в первом круге проиграли, сегодня хотели выиграть. Сегодня было 5-6 очень хороший моментов. Нам не везет, не можем забить, а в наши ворота во всей весне все залетает.- Если взять нарезку, то у нас моментов больше было. У "Енисея" только со стандартов. Мы ближе были к победе.- Естественно. На следующий год будут другие задачи. "Динамо" должно бороться как минимум за еврокубки. А стыки - это неприемлемо.