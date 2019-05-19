Стефан Страндберг: "Урал" полностью контролировал игру, пока "Локомотив" не заработал дешевый пенальти
Защитник "Урала" Стефан Страндберг прокомментировал судейские решения в матче 29-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Команды сыграли вничью в Екатеринбурге со счетом 2:2. Арбитр Владимир Москалев на 64-й минуте назначил пенальти в ворота "Урала", а спустя две минуты удалил Страндберга. Норвежец заработал вторую желтую карточку за фол на Федоре Смолове.
"Мы сыграли хороший матч, полностью контролировали мяч до того, как "Локомотив" заработал этот дешевый пенальти.
Удаление, которое я получил — это 100% не удаление. Даже Смолов со мной согласился. Если давать карточки в подобных ситуациях, то за матч их накопится около 50.
Мне хочется прокомментировать многое, но в данной ситуации я лучше больше ничего не скажу", - цитирует Страндберга Sport24.
Команды сыграли вничью в Екатеринбурге со счетом 2:2. Арбитр Владимир Москалев на 64-й минуте назначил пенальти в ворота "Урала", а спустя две минуты удалил Страндберга. Норвежец заработал вторую желтую карточку за фол на Федоре Смолове.
"Мы сыграли хороший матч, полностью контролировали мяч до того, как "Локомотив" заработал этот дешевый пенальти.
Удаление, которое я получил — это 100% не удаление. Даже Смолов со мной согласился. Если давать карточки в подобных ситуациях, то за матч их накопится около 50.
Мне хочется прокомментировать многое, но в данной ситуации я лучше больше ничего не скажу", - цитирует Страндберга Sport24.