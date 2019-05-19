Мусаев и Заболотный - в старте "Зенита" на матч с "Ростовом"

"Зенит" объявил состав на матч 29-го тура премьер-лиги против "Ростова".

"Зенит": Кержаков, Анюков, Нету, Смольников, Набиуллин, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Мусаев, Ригони, Заболотный.

Запасные: Городовой, Гойло, Жирков, Мак, Ерохин, Оздоев, Шатов, Дриусси.
Теги: Зенит Ростов
Сегодня, 18:04
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