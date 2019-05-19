Мусаев и Заболотный - в старте "Зенита" на матч с "Ростовом"
"Зенит" объявил состав на матч 29-го тура премьер-лиги против "Ростова".
"Зенит": Кержаков, Анюков, Нету, Смольников, Набиуллин, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Мусаев, Ригони, Заболотный.
Запасные: Городовой, Гойло, Жирков, Мак, Ерохин, Оздоев, Шатов, Дриусси.
"Зенит": Кержаков, Анюков, Нету, Смольников, Набиуллин, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Мусаев, Ригони, Заболотный.
Запасные: Городовой, Гойло, Жирков, Мак, Ерохин, Оздоев, Шатов, Дриусси.