Мурад Мусаев: сделаем все, чтобы занять второе место

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Арсеналом" в матче 29-го тура премьер-лиги (3:0)."Хороший итог, мы повторили лучший результат клуба в премьер-лиге. У нас есть шанс побороться за второе место. Надеемся показать лучшую игру с "Рубином". Хотелось бы занять второе место - мы все сделаем для этого. Наши зрители уже раскупили все билеты – мы не можем сыграть плохо", - сказал Мусаев.