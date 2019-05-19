Мурад Мусаев: сделаем все, чтобы занять второе место

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Арсеналом" в матче 29-го тура премьер-лиги (3:0).

"Хороший итог, мы повторили лучший результат клуба в премьер-лиге. У нас есть шанс побороться за второе место. Надеемся показать лучшую игру с "Рубином". Хотелось бы занять второе место - мы все сделаем для этого. Наши зрители уже раскупили все билеты – мы не можем сыграть плохо", - сказал Мусаев.
Теги: Мусаев Краснодар Арсенал Тула
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