Александр Ерохин: для меня важно было вернуться на поле (видео)

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, вернувшийся на поле после длительного восстановления от травмы, прокомментировал встречу с «Ростовом» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ.– Расстроились результату, хотели выиграть. Ну а для меня лично, конечно, важно было сыграть в оставшихся матчах, чтобы спокойно работать в отпуске, на сборах.– В плане травмы да, но я недавно вошёл в общую группу, нужно набирать форму.– Конечно, в любом матче тренер старается изменить игру заменами. Тем более я вышел, когда нам уже пенальти поставили. Конечно, хотели отыграться, забить.– Был неплохой выход из обороны, но судья принял решение поставить штрафной в другую сторону, – цитирует Ерохина корреспондент