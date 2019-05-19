Александр Ерохин: для меня важно было вернуться на поле (видео)

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, вернувшийся на поле после длительного восстановления от травмы, прокомментировал встречу с «Ростовом» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ.



– Какие ощущения от долгожданного возвращения?

– Расстроились результату, хотели выиграть. Ну а для меня лично, конечно, важно было сыграть в оставшихся матчах, чтобы спокойно работать в отпуске, на сборах.

– Чувствуете себя на 100 процентов?

– В плане травмы да, но я недавно вошёл в общую группу, нужно набирать форму.

– Семак сказал, что были и другие причины Вас выпустить. Была установка отыграться в том числе и с вашей помощью?

– Конечно, в любом матче тренер старается изменить игру заменами. Тем более я вышел, когда нам уже пенальти поставили. Конечно, хотели отыграться, забить.

– Вы судье пытались что-то доказать, там нарушение на Вас не было зафиксировано?

– Был неплохой выход из обороны, но судья принял решение поставить штрафной в другую сторону, – цитирует Ерохина корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Ерохин Зенит Ростов Rвидео
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