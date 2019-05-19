Тимофей Калачев завершил карьеру. Легенду проводили победой над чемпионом
Валерий Карпин перед матчем сказал, что хочется проводить Тимофея Калачева красиво. Уверенная победа пусть даже над резервным составом чемпиона - чем не красота?
Хорошо, когда игрок заканчивает карьеру не в товарищеском матче, когда партнеры и соперники делают все, чтобы он забил/отдал голевой пас/сотворил сэйв. Пусть команды не решали турнирных задач, но у каждого тренера был свой план на игру. Тимофей Калачев идеально вписался в схему Валерия Карпина. В первом тайме (а ему всего дали сыграть 45 минут) ветеран был самой заметной фигурой в ростовской форме. Взгляните только на его тепловую карту. Он же покрыл все участки поля.
Каждый стандарт, который Калачев отправлялся исполнять, трибуны встречали овациями. Каждый его пас в касание, не глядя, но точно на партнера, зрители отмечали аплодисментами. Калачев настолько тонко чувствует игру, что точно не потерялся бы в условном "Сочи". Если кто-то сегодня попал на матч команды Точилина против "Шинника", то подтвердил бы - Калачев еще мог попылить пусть не в середняке, но команде уровня РПЛ.
Чтобы быть точными, прощальный матч ветерана надо разобрать по цифрам: 31 касание, 18 передач (15 точных), 1 успешная обводка, 1 выигранное единоборство в воздухе, 1 отбор, 1 перехват, 2 подачи с угловых (1 точная). Например, по точности передач он сильно превзошел Ригони (50%), Эрнани (72%), Мусаева (67%), Попова (74%). Это очень достойная и заслуживающая большого уважения статистика игрока, который проводит прощальный матч.
Но в футболе Калачев останется. Замена на 45-й минуте не прекратила его участие в матче, ведь он поднялся в комментаторскую, где рассказал, что получил тренерскую лицензию А. И наделенный опытом Калачев уже успел пройтись по игре Краневиттера, оценить весь "Зенит" в ростовском выезде. В общем, большого мастера потерял не только "Ростов", но и весь футбол. Ждем Калачева коуча!
Слишком много "ЗЕ" и в заголовке и в абзаце, в котором речь пойдет о великом и ужасном Заболотном. Перед началом встречи Сергей Семак подчеркнул основную задачу на игру - посмотреть тех, кто получал мало времени. Для "Зенита", по сути, началась предсезонка. Против ЦСКА на своей арене, конечно, надо было сделать праздник, а оставшиеся туры - это просмотр тех, кому стоит собирать вещи и готовиться к отъезду из Питера. Первым в этом списке является Антон Заболотный.
Нападающий "Зенита" провел во всех смыслах чудовищный матч. Семак на послематчевой пресс-конференции заявил, что у команды отсутствовали эмоции, так вот у Заболотного они находились в отметке ниже нуля. Он практически не встречался с мячом (21 касание), не нанес ни одного удара, а еще чудовищно плохо играл в подыгрыше. Такой игрок даже на роль второго плана не пригодится. "Зениту" лучше держать на скамейке кого-то из молодежной команды, чем платить приличную зарплату Заболотному. Пора бывшему нападающему сборной России заниматься поисками нового клуба.
Нельзя сказать, что из-за отсутствия турнирных задач этот матч был уровня Кубка МАТЧ Премьер. Но реальное движение и желание со стороны "Ростова" родилось только во втором тайме. И генератором ярких и свободных мыслей был Ивелин Попов. Все-таки болгарин создан для команд уровня середины таблицы РПЛ, где конкуренция на позицию пожиже и помельче. Все, что от него ждали в "Спартаке", он показывает сейчас в "Ростове" - классное взаимодействие с партнерами, креативные ходы в атаке, голы.
Вся опасность, которая исходила от хозяев, была связана с Поповым. Он мог и запороть, и создать. А пенальти пробил просто великолепно. Пока инсайдеры закидывают слухи о возможном трансфере Романа Еременко, об Ивелине Попове опрометчиво забывают. А зря. Болгарин сейчас в такой форме, что, скорее всего, летом начнется охота именно за ним, а не за российским финном, который еще и подвержен травмам.
Кержакову не повезло, что он попал в "Зените" под Андрея Лунева. По харизме, таланту этот вратарь мог провести хорошую карьеру в российском чемпионате. В отличие от Заболотного, он предоставленным от Семака шансом решил воспользоваться. В первом тайме Кержаков в своих владений крушил всех - и своих, и чужих. Он танком пер на мяч, что на пути стоять было травмоопасно. После перерыва Михаил добавил еще несколько хороших сэйвов, которые спасли чемпиона от более обидного поражения.
А на другом конце поля в некоторых ситуациях тряслись руки у Сергея Песьякова. Но при этом в расширенный состав сборной попадает вратарь "Ростова", а не Михаил Кержаков. Небольшой парадокс. Может, Кержакову уйти из питерского клуба и пробиться в команду Станислава Черчесова? Данные для этого есть, а возраст для тренерского штаба сборной никакого значения не имеет.
Фото: официальный твиттер "Ростова"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Калачев успевал везде - и на поле, и в комментаторской
Хорошо, когда игрок заканчивает карьеру не в товарищеском матче, когда партнеры и соперники делают все, чтобы он забил/отдал голевой пас/сотворил сэйв. Пусть команды не решали турнирных задач, но у каждого тренера был свой план на игру. Тимофей Калачев идеально вписался в схему Валерия Карпина. В первом тайме (а ему всего дали сыграть 45 минут) ветеран был самой заметной фигурой в ростовской форме. Взгляните только на его тепловую карту. Он же покрыл все участки поля.
Тепловая карта Тимофея Калачева в матче против "Зенита". Данные Whoscored.com
Каждый стандарт, который Калачев отправлялся исполнять, трибуны встречали овациями. Каждый его пас в касание, не глядя, но точно на партнера, зрители отмечали аплодисментами. Калачев настолько тонко чувствует игру, что точно не потерялся бы в условном "Сочи". Если кто-то сегодня попал на матч команды Точилина против "Шинника", то подтвердил бы - Калачев еще мог попылить пусть не в середняке, но команде уровня РПЛ.
Чтобы быть точными, прощальный матч ветерана надо разобрать по цифрам: 31 касание, 18 передач (15 точных), 1 успешная обводка, 1 выигранное единоборство в воздухе, 1 отбор, 1 перехват, 2 подачи с угловых (1 точная). Например, по точности передач он сильно превзошел Ригони (50%), Эрнани (72%), Мусаева (67%), Попова (74%). Это очень достойная и заслуживающая большого уважения статистика игрока, который проводит прощальный матч.
Но в футболе Калачев останется. Замена на 45-й минуте не прекратила его участие в матче, ведь он поднялся в комментаторскую, где рассказал, что получил тренерскую лицензию А. И наделенный опытом Калачев уже успел пройтись по игре Краневиттера, оценить весь "Зенит" в ростовском выезде. В общем, большого мастера потерял не только "Ростов", но и весь футбол. Ждем Калачева коуча!
Зенитовской легенде тоже пора прощаться. Но пока с "Зенитом"
Слишком много "ЗЕ" и в заголовке и в абзаце, в котором речь пойдет о великом и ужасном Заболотном. Перед началом встречи Сергей Семак подчеркнул основную задачу на игру - посмотреть тех, кто получал мало времени. Для "Зенита", по сути, началась предсезонка. Против ЦСКА на своей арене, конечно, надо было сделать праздник, а оставшиеся туры - это просмотр тех, кому стоит собирать вещи и готовиться к отъезду из Питера. Первым в этом списке является Антон Заболотный.
Нападающий "Зенита" провел во всех смыслах чудовищный матч. Семак на послематчевой пресс-конференции заявил, что у команды отсутствовали эмоции, так вот у Заболотного они находились в отметке ниже нуля. Он практически не встречался с мячом (21 касание), не нанес ни одного удара, а еще чудовищно плохо играл в подыгрыше. Такой игрок даже на роль второго плана не пригодится. "Зениту" лучше держать на скамейке кого-то из молодежной команды, чем платить приличную зарплату Заболотному. Пора бывшему нападающему сборной России заниматься поисками нового клуба.
Ивелин Попов повышает свою стоимость
Нельзя сказать, что из-за отсутствия турнирных задач этот матч был уровня Кубка МАТЧ Премьер. Но реальное движение и желание со стороны "Ростова" родилось только во втором тайме. И генератором ярких и свободных мыслей был Ивелин Попов. Все-таки болгарин создан для команд уровня середины таблицы РПЛ, где конкуренция на позицию пожиже и помельче. Все, что от него ждали в "Спартаке", он показывает сейчас в "Ростове" - классное взаимодействие с партнерами, креативные ходы в атаке, голы.
Вся опасность, которая исходила от хозяев, была связана с Поповым. Он мог и запороть, и создать. А пенальти пробил просто великолепно. Пока инсайдеры закидывают слухи о возможном трансфере Романа Еременко, об Ивелине Попове опрометчиво забывают. А зря. Болгарин сейчас в такой форме, что, скорее всего, летом начнется охота именно за ним, а не за российским финном, который еще и подвержен травмам.
Михаил Кержаков в большом порядке
Кержакову не повезло, что он попал в "Зените" под Андрея Лунева. По харизме, таланту этот вратарь мог провести хорошую карьеру в российском чемпионате. В отличие от Заболотного, он предоставленным от Семака шансом решил воспользоваться. В первом тайме Кержаков в своих владений крушил всех - и своих, и чужих. Он танком пер на мяч, что на пути стоять было травмоопасно. После перерыва Михаил добавил еще несколько хороших сэйвов, которые спасли чемпиона от более обидного поражения.
А на другом конце поля в некоторых ситуациях тряслись руки у Сергея Песьякова. Но при этом в расширенный состав сборной попадает вратарь "Ростова", а не Михаил Кержаков. Небольшой парадокс. Может, Кержакову уйти из питерского клуба и пробиться в команду Станислава Черчесова? Данные для этого есть, а возраст для тренерского штаба сборной никакого значения не имеет.
Фото: официальный твиттер "Ростова"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info