Матиас Норманн: не оказывали на "Краснодар" то давление, что могли бы

Полузащитник из Норвегии Матиас Норманн, выступающий за футбольный клуб "Ростов", прокомментировал победу своей команды над питерским "Зенитом" и подвел итоги сезона.– Я думаю сегодня все игроки не чувствовали давления и были достаточно спокойны. Мы играли очень хорошо, я думаю. Сегодня у нас получалось играть с мячом, да и в целом мы улучшили свои действия в сравнении с предыдущим матчем.– Конечно, я понимаю, мы хотели добиться большего и выступить лучше. Но этот результат в нынешней ситуации – тоже хорошо. Думаю, в следующем сезоне это будет нам под силам. Конечно, я так считаю. Посмотрим, как мы сможем выступить.– О, я очень счастлив быть здесь. Я смотрю в будущее с уверенностью, что проведу здесь отличный сезон.– Я думаю, у меня хорошие отношения со всеми футболистами. Возможно, я больше общаюсь с Бьорном Сигударссоном, потому что мы с ним из одной области. Конечно, у нас прекрасные отношения. Но и с другими игроками я хорошо поладил.: www.rusfootball.info