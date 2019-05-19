ЦСКА рассказал о повреждении Влашича
ЦСКА сообщил, что хавбек Никола Влашич прошел медицинское обследование по итогам матча 29-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (0:1).
Обследование показало, что Влашич получил ушиб в области левого голеностопного сустава. Решение о его участии в игре 30-го тура с "Крыльями Советов" будет принято накануне встречи.
ПФК ЦСКА
Обследование показало, что Влашич получил ушиб в области левого голеностопного сустава. Решение о его участии в игре 30-го тура с "Крыльями Советов" будет принято накануне встречи.
ПФК ЦСКА