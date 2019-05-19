Валерий Карпин: показали, что можем играть в футбол

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 29-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (1:0) заявил, что удовлетворен игрой команды.- Игра в целом удовлетворила, хотя реализация могла быть выше. Элдор наконец-то сыграл так, как должен был играть.- Сегодняшняя игра показала, что команда может играть в футбол. Проблемы роста команды в этом и заключаются - когда давит результат, спокойствия на поле нет. Оказывается, мы можем обыгрывать, убегать, делать по пять передач подряд. Игра показала ребятам, что достижение результата реально.