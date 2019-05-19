Валерий Карпин: показали, что можем играть в футбол

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 29-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (1:0) заявил, что удовлетворен игрой команды.

- Довольны ли вы игрой в целом и игрой Шомуродова в частности?

- Игра в целом удовлетворила, хотя реализация могла быть выше. Элдор наконец-то сыграл так, как должен был играть.

- Получается, команде проще играть, когда результат не давит?

- Сегодняшняя игра показала, что команда может играть в футбол. Проблемы роста команды в этом и заключаются - когда давит результат, спокойствия на поле нет. Оказывается, мы можем обыгрывать, убегать, делать по пять передач подряд. Игра показала ребятам, что достижение результата реально.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Ростов Зенит
Вчера, 23:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама