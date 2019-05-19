Защитник ЦСКА подвел итог матча с "Ахматом"
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подвел итоги матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", передают "Известия".
Армейцы победили со счетом 1:0, однако даже эта победа не позволила им попасть в тройку лучших по итогам сезона.
"Безусловно, матч с "Ахматом" был очень важен для нас, и мы играли только на победу. Мы надеялись обойти "Краснодар" в борьбе за Лигу Чемпионов. Конечно, верили, что это возможно, и старались сделать все для достижения цели. При отсутствии веры невозможно полностью выкладываться и показывать лучшую игру", - заявил игрок.
Армейцы победили со счетом 1:0, однако даже эта победа не позволила им попасть в тройку лучших по итогам сезона.
"Безусловно, матч с "Ахматом" был очень важен для нас, и мы играли только на победу. Мы надеялись обойти "Краснодар" в борьбе за Лигу Чемпионов. Конечно, верили, что это возможно, и старались сделать все для достижения цели. При отсутствии веры невозможно полностью выкладываться и показывать лучшую игру", - заявил игрок.