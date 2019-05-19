Защитник ЦСКА подвел итог матча с "Ахматом"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подвел итоги матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", передают "Известия".

Армейцы победили со счетом 1:0, однако даже эта победа не позволила им попасть в тройку лучших по итогам сезона.

"Безусловно, матч с "Ахматом" был очень важен для нас, и мы играли только на победу. Мы надеялись обойти "Краснодар" в борьбе за Лигу Чемпионов. Конечно, верили, что это возможно, и старались сделать все для достижения цели. При отсутствии веры невозможно полностью выкладываться и показывать лучшую игру", - заявил игрок.
Теги: ЦСКА Ахмат
Сегодня, 05:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама