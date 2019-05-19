Валерий Карпин: готов и хочу терпеть рост "Ростова". Другое дело, дотерпите ли меня вы и все остальные
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после победы над "Зенитом" (1:0) в домашнем матче 29-го тура РПЛ дал понять, что хочет работать с командой и в следующем сезоне.
"Мы не попали в еврокубки в этом сезоне, но эту цель нужно держать в голове, даже если она официально не заявляется. Губернатор этого хочет и все для этого делает — это правда. С такими людьми и с такой поддержкой будем двигаться дальше. Конечно, хочется большего, определенный прогресс есть, в этом сезоне за пять туров до конца уже были спокойны за непопадание в стыковые матчи. А путем, пройденным в кубке, можно гордиться. Сетка - "Зенит", "Краснодар", "Локомотив" - была, мягко говоря, не самая легкая. Да, пока тяжело, и не скажу, что завтра будет легче. Дорогу осилит идущий", - сказал Карпин.
"А вы готовы терпеть этот рост? Или ваши амбиции выше?" - спросили у главного тренера "Ростова".
"Я готов и хочу. Другое дело, что дотерпите ли меня вы и все остальные. "Ростов" по финансовым возможностям — не в первой пятерке. Но с любыми соперниками бороться будем. Хотелось бы, чтобы это было при моем участии", - цитирует Карпина официальный сайт "Ростова".
"Мы не попали в еврокубки в этом сезоне, но эту цель нужно держать в голове, даже если она официально не заявляется. Губернатор этого хочет и все для этого делает — это правда. С такими людьми и с такой поддержкой будем двигаться дальше. Конечно, хочется большего, определенный прогресс есть, в этом сезоне за пять туров до конца уже были спокойны за непопадание в стыковые матчи. А путем, пройденным в кубке, можно гордиться. Сетка - "Зенит", "Краснодар", "Локомотив" - была, мягко говоря, не самая легкая. Да, пока тяжело, и не скажу, что завтра будет легче. Дорогу осилит идущий", - сказал Карпин.
"А вы готовы терпеть этот рост? Или ваши амбиции выше?" - спросили у главного тренера "Ростова".
"Я готов и хочу. Другое дело, что дотерпите ли меня вы и все остальные. "Ростов" по финансовым возможностям — не в первой пятерке. Но с любыми соперниками бороться будем. Хотелось бы, чтобы это было при моем участии", - цитирует Карпина официальный сайт "Ростова".