Артем Дзюба - Калачеву: удачи тебе, легенда! Кроссы были потрясающие
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пожелал удачи 38-летнему полузащитнику Тимофею Калачеву, который накануне провел прощальный матч в составе "Ростова".
"Легенда! Удачи тебе, легенда!" - сказал Артем на видео, которое опубликовал в сторис инстаграма на фоне телевизионной картинки после матча "Ростов" - "Зенит".
"Его кроссы были потрясающие", - добавил Дзюба, отметив фланговые передачи Калачева.
Sport24.ru
"Легенда! Удачи тебе, легенда!" - сказал Артем на видео, которое опубликовал в сторис инстаграма на фоне телевизионной картинки после матча "Ростов" - "Зенит".
"Его кроссы были потрясающие", - добавил Дзюба, отметив фланговые передачи Калачева.
Sport24.ru