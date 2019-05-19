Артем Дзюба - Калачеву: удачи тебе, легенда! Кроссы были потрясающие

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пожелал удачи 38-летнему полузащитнику Тимофею Калачеву, который накануне провел прощальный матч в составе "Ростова".

"Легенда! Удачи тебе, легенда!" - сказал Артем на видео, которое опубликовал в сторис инстаграма на фоне телевизионной картинки после матча "Ростов" - "Зенит".

"Его кроссы были потрясающие", - добавил Дзюба, отметив фланговые передачи Калачева.

Sport24.ru
Теги: Дзюба Калачев Зенит Ростов
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