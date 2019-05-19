Гильерме заявил, что "Локомотив" будет биться до последнего в чемпионате и Кубке
Вратарь "Локомотива" Гильерме после ничьей с "Уралом" в матче 29-го тура премьер-лиги (2:2) заявил, что его команда будет биться до последнего в чемпионате страны, а также в Олимп-Кубке России.
"На "Урал" не давила ответственность. Они уже ни за что не борются, а мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов. С первых минут мы рисковали и шли вперед. Игра получилась открытой. Думаю, болельщикам понравилось. Впереди два финала - чемпионат и Кубок. Будем биться до последнего", - цитирует Гильерме официальный сайт ФК "Локомотив".
"На "Урал" не давила ответственность. Они уже ни за что не борются, а мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов. С первых минут мы рисковали и шли вперед. Игра получилась открытой. Думаю, болельщикам понравилось. Впереди два финала - чемпионат и Кубок. Будем биться до последнего", - цитирует Гильерме официальный сайт ФК "Локомотив".