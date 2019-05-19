Александр Глушаков: счастлив, что перешел в "Спартак" и внес вклад в какие-то достижения

Капитан "Спартака" Денис Глушаков назвал мотивы, побудившие его к переходу в состав красно-белых из "Локомотива" в 2013 году.

"Я просто устал. Играл, а мы ничего не выигрывали. Мне психологически надо было сменить обстановку. Меня Комбаровы все время тянули к себе: "Давай к нам в "Спартак", мы тебя ждем". Говорю, как есть: моя мечта была играть в "Спартаке". Эта мечта осуществилась. Счастлив, что я перешел в "Спартак" и выиграл с командой и чемпионство, и Суперкубок. Внес вклад в какие-то достижения", - сказал Глушаков в программе "Капитаны" на телеканале "Матч Премьер".
Теги: Глушаков Спартак
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