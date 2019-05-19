Игрок "Ростова" прокомментировал победу над "Зенитом"
Норвежский полузащитник "Ростова" Матиас Норманн прокомментировал результат матча против "Зенита" в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.сом".
"Сегодня игроки не чувствовали давления. Мы были очень спокойны и хорошо действовали с мячом. Считаю, что "Ростов" улучшил свою игру по сравнению с прошлым матчем.
Мы хотели большего в этом сезоне, планировали отобраться в Лигу Европы. Однако и нынешний результат – тоже неплохо. В "Ростове" я счастлив. Очень доволен своим первым сезонов в клубе. У меня отличные взаимоотношения со всеми футболистами в команде, но особенно хорошо общаюсь с Бьорном Cигурдарсоном и Рагнаром Сигурдссоном, потому что мы из одного региона", - сказал Норманн.
"Сегодня игроки не чувствовали давления. Мы были очень спокойны и хорошо действовали с мячом. Считаю, что "Ростов" улучшил свою игру по сравнению с прошлым матчем.
Мы хотели большего в этом сезоне, планировали отобраться в Лигу Европы. Однако и нынешний результат – тоже неплохо. В "Ростове" я счастлив. Очень доволен своим первым сезонов в клубе. У меня отличные взаимоотношения со всеми футболистами в команде, но особенно хорошо общаюсь с Бьорном Cигурдарсоном и Рагнаром Сигурдссоном, потому что мы из одного региона", - сказал Норманн.