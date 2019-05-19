Йован Танасиевич: сезон для "Динамо" получился непростым, в клубе было много суеты

Бывший игрок "Динамо" Йован Танасиевич подвёл итоги сезона для столичного клуба.

"Сезон получился для "Динамо" непростым. В клубе было очень много суеты, недопонимания между главным тренером Димитрием Хохловым и заместителем генерального директора по спортивным вопросам Романом Широковым. Также у многих футболистов в конце сезона заканчиваются контракты. Тяжело тренировать команду, в которой игроки не знают своего будущего. Да и, откровенно говоря, бело-голубым часто просто не везло — динамовцы оббили все штанги и перекладины. Надо поблагодарить команду за то, что сумела сохранить место в РПЛ в такой непростой ситуации", - цитируют Танасиевича "Известия".
Теги: Танасиевич Динамо
Сегодня, 09:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама