Йован Танасиевич: сезон для "Динамо" получился непростым, в клубе было много суеты
Бывший игрок "Динамо" Йован Танасиевич подвёл итоги сезона для столичного клуба.
"Сезон получился для "Динамо" непростым. В клубе было очень много суеты, недопонимания между главным тренером Димитрием Хохловым и заместителем генерального директора по спортивным вопросам Романом Широковым. Также у многих футболистов в конце сезона заканчиваются контракты. Тяжело тренировать команду, в которой игроки не знают своего будущего. Да и, откровенно говоря, бело-голубым часто просто не везло — динамовцы оббили все штанги и перекладины. Надо поблагодарить команду за то, что сумела сохранить место в РПЛ в такой непростой ситуации", - цитируют Танасиевича "Известия".
"Сезон получился для "Динамо" непростым. В клубе было очень много суеты, недопонимания между главным тренером Димитрием Хохловым и заместителем генерального директора по спортивным вопросам Романом Широковым. Также у многих футболистов в конце сезона заканчиваются контракты. Тяжело тренировать команду, в которой игроки не знают своего будущего. Да и, откровенно говоря, бело-голубым часто просто не везло — динамовцы оббили все штанги и перекладины. Надо поблагодарить команду за то, что сумела сохранить место в РПЛ в такой непростой ситуации", - цитируют Танасиевича "Известия".