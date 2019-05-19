Андрей Червиченко: "Спартак" вышел в ЛЕ за счет везения и судейства. Хотя это не плохо для страны

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал выход команды в Лигу Европы.

"Спартак" сумел выйти в Лигу Европы за счет везения и судейства. Хотя, вероятно, это не так плохо для страны. Всё-таки москвичи имеют определённый опыт выступлений в еврокубках и могут принести очки в таблице коэффициентов УЕФА. В "Спартаке" есть футболисты, которые ходят по полю пешком. Возможно, участие в международных матчах станет для них мотивацией", - цитируют Червиченко "Известия".
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 11:05
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