Глушаков рассказал про скандал с Каррерой. Но не обошлось без противоречий
Капитан «Спартака» дал большое интервью, в котором много говорил о том, как он якобы сливал итальянского наставника. О скандале с лайками и переговорах с болельщиками
Дениса Глушакова пригласили в шоу «Матч Премьер» под названием «Капитаны». Далее – самое интересное из того, что наговорил Денис за целый выпуск. В конце материала – полный выпуск.
И да, интервью было записано ещё до того, как были слиты в сеть телефонные переговоры Глушакова.
О том, что происходит сейчас
Тяжело. Это сложный период в жизни. Наверное, у каждого мужчины он должен быть, и надо справиться. Или ты вниз, или наверх. Живем и играем в футбол.
О конфликте с Каррерой
– Началось с матча против «Урала», когда мы 1:3 проиграли. Мне ребята сказали: иди к тренеру и разговаривай по тренировочному процессу, потому что у нас очень много крестов и травм. Мы таскали штангу с большим весом, а игра через три дня.
Я пришел к тренеру и сказал: «Тренер, ребята просят, что не надо делать такую тренировку – физическую нагрузку. Накануне была еще тяжелая тренировка. У всех ноги болят». – «Мы разберемся, ничего страшного, все решится и все будет так». Ну, поехали, проиграли Екатеринбургу.
У нас начались с ним недопонимания, разговоры. Он меня вызвал. Я ему сказал, что не надо предъявлять, мы к тебе пришли и сказали. Вот мы тачку [с весом] возили. Потом игра с «Тосно». Не забил пенальти. И пошло-поехало. Я понимал, что у нас конфликт с ним, - рассказал Глушаков.
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры
Любопытно, что несколько дней в сети появился инсайд от журналиста Карпова. Большинство болельщиков писали о том, что материал получился слишком подозрительным. Оказывается, при Кононове игроки наконец-то довольны тренировками, потому при Каррере они были «смешными». И теперь футболисты якобы чувствуют эффект от улучшения физической формы.
Хотя матчи говорят об обратном. Как раз во вторых таймах команда Кононова этой весной слишком провисала.
Теперь выясняется, что тренировки при Каррере были слишком тяжёлыми. Что-то не складывается.
Кто здесь врёт?
О неаккуратно поставленных лайках
– Я приехал, было собрание. Подошел тренер, начал нам говорить: вы лайки поставили, вы что, из меня идиота делаете, дурака? Я сказал: «Ты нас (с Андреем Ещенко), наверное, неправильно понял».
За неделю или две до этого ко мне подходили, звонила женщина по поводу лейкемии – «Спартак» выходил в шапках красных в поддержку больных детей, – и она попросила меня связаться с руководством, чтобы выйти в этих шапках повторно. Проходит какое-то время, я смотрю, что Назаров, наш болельщик, в этой шапке. Во красавец! И я поставил лайк, даже не читая, что там внизу.
Он [Каррера] выгнал нас из раздевалки. Ребята стали вставать и начали говорить, что нам не нужен этот шум-гам в прессе, у нас и так не особо результаты сейчас. Но он сказал: нет, вы из меня дурака делаете, в дубль пойдете тренироваться. Мы говорим: это твое решение, ты тренер, - сказал Глушаков.
Тут уже вопрос к Ещенко, потому что у него оправдания с шапкой быть не может. Он лайкнул первоначальный пост в инстаграме
Почему перешёл из «Локомотива» в «Спартак»
– Я устал. Просто играл, и ничего мы не выигрывали. Мне психологически надо было сменить обстановку, команду. Комбаровы все время тянули к себе: давай к нам в «Спартак».
Я говорю, как есть. Моя мечта была играть в «Спартаке». Мечта осуществилась. Я перешел и счастлив, что перешел. Со «Спартаком» выиграл и чемпионство, и Суперкубок России. Вклад внес в какие-то достижения, - сказал Глушаков.
А так говорил Глушаков, когда играл за «Локомотив». Он, конечно, в хорошем настроении, много улыбается, но про «Спартак» вроде как не только шутит
Или всего лишь прикалывается?
Про «Тосно» и болельщиков
– Один раз ко мне подошел фанат в отеле. Ты, говорит, спецом не забил «Тосно» пенальти. У меня есть Кубок России или что? Это, можно сказать, был финал. Месси не забивает, Баджо не забивает. Тоже сливают игроки?
Если есть вопросы у болельщиков ко мне, пожалуйста, приходите. Почему не приезжают на базу и не говорят? Я встречался с фанатами, с болельщиками. Есть фан-движение. Там человек восемь-девять приехало, я с ними общался. Всю правду им рассказал, как было. У них нет вопросов ко мне, - сказал Глушаков.
По поводу «Тосно» - там был не только пенальти. И промах на последних секундах выглядит действительно катастрофически. Если так мазать, тебя действительно будут подозревать в сливе тренера.
Да и пенальти Глушаков пробивал так, как будто и не хотел забивать.
А про болельщиков вообще смешно. Кто читал об этой встрече? Кто о ней знал? Таким же образом Глушаков мог собрать друзей, чтобы попить пива, а потом сказать, что встретился с фанатами.
Тут, конечно, виноват и клуб. «Спартак» трясёт из-за всех этих скандалов с осени, но Федун и другие боссы не сделали ничего, чтобы успокоить ситуацию.
О будущем в «Спартаке»
– Я не знаю. Доиграем сезон, а дальше будем думать. Есть Глушаков, а есть «Спартак», есть коллектив, команда. Я благодарен команде, что они не бросили меня в трудную минуту, поддерживали. Мне остается тренироваться, доказывать тренеру. Если меня тренер будет ставить, выходить и играть. Забивать голы – какая у меня задача? Доиграем до конца сезона, а дальше будем думать, что будет. Я не знаю.
Убрать Глушакова? Какие задачи поставили перед новым гендиром «Спартака»
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт "Спартака", РИА Новости / Алексей Филиппов, Александр Вильф
Дениса Глушакова пригласили в шоу «Матч Премьер» под названием «Капитаны». Далее – самое интересное из того, что наговорил Денис за целый выпуск. В конце материала – полный выпуск.
И да, интервью было записано ещё до того, как были слиты в сеть телефонные переговоры Глушакова.
О том, что происходит сейчас
Тяжело. Это сложный период в жизни. Наверное, у каждого мужчины он должен быть, и надо справиться. Или ты вниз, или наверх. Живем и играем в футбол.
О конфликте с Каррерой
– Началось с матча против «Урала», когда мы 1:3 проиграли. Мне ребята сказали: иди к тренеру и разговаривай по тренировочному процессу, потому что у нас очень много крестов и травм. Мы таскали штангу с большим весом, а игра через три дня.
Я пришел к тренеру и сказал: «Тренер, ребята просят, что не надо делать такую тренировку – физическую нагрузку. Накануне была еще тяжелая тренировка. У всех ноги болят». – «Мы разберемся, ничего страшного, все решится и все будет так». Ну, поехали, проиграли Екатеринбургу.
У нас начались с ним недопонимания, разговоры. Он меня вызвал. Я ему сказал, что не надо предъявлять, мы к тебе пришли и сказали. Вот мы тачку [с весом] возили. Потом игра с «Тосно». Не забил пенальти. И пошло-поехало. Я понимал, что у нас конфликт с ним, - рассказал Глушаков.
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры
Любопытно, что несколько дней в сети появился инсайд от журналиста Карпова. Большинство болельщиков писали о том, что материал получился слишком подозрительным. Оказывается, при Кононове игроки наконец-то довольны тренировками, потому при Каррере они были «смешными». И теперь футболисты якобы чувствуют эффект от улучшения физической формы.
Хотя матчи говорят об обратном. Как раз во вторых таймах команда Кононова этой весной слишком провисала.
Теперь выясняется, что тренировки при Каррере были слишком тяжёлыми. Что-то не складывается.
Кто здесь врёт?
О неаккуратно поставленных лайках
– Я приехал, было собрание. Подошел тренер, начал нам говорить: вы лайки поставили, вы что, из меня идиота делаете, дурака? Я сказал: «Ты нас (с Андреем Ещенко), наверное, неправильно понял».
За неделю или две до этого ко мне подходили, звонила женщина по поводу лейкемии – «Спартак» выходил в шапках красных в поддержку больных детей, – и она попросила меня связаться с руководством, чтобы выйти в этих шапках повторно. Проходит какое-то время, я смотрю, что Назаров, наш болельщик, в этой шапке. Во красавец! И я поставил лайк, даже не читая, что там внизу.
Он [Каррера] выгнал нас из раздевалки. Ребята стали вставать и начали говорить, что нам не нужен этот шум-гам в прессе, у нас и так не особо результаты сейчас. Но он сказал: нет, вы из меня дурака делаете, в дубль пойдете тренироваться. Мы говорим: это твое решение, ты тренер, - сказал Глушаков.
Тут уже вопрос к Ещенко, потому что у него оправдания с шапкой быть не может. Он лайкнул первоначальный пост в инстаграме
Почему перешёл из «Локомотива» в «Спартак»
– Я устал. Просто играл, и ничего мы не выигрывали. Мне психологически надо было сменить обстановку, команду. Комбаровы все время тянули к себе: давай к нам в «Спартак».
Я говорю, как есть. Моя мечта была играть в «Спартаке». Мечта осуществилась. Я перешел и счастлив, что перешел. Со «Спартаком» выиграл и чемпионство, и Суперкубок России. Вклад внес в какие-то достижения, - сказал Глушаков.
А так говорил Глушаков, когда играл за «Локомотив». Он, конечно, в хорошем настроении, много улыбается, но про «Спартак» вроде как не только шутит
Или всего лишь прикалывается?
Про «Тосно» и болельщиков
– Один раз ко мне подошел фанат в отеле. Ты, говорит, спецом не забил «Тосно» пенальти. У меня есть Кубок России или что? Это, можно сказать, был финал. Месси не забивает, Баджо не забивает. Тоже сливают игроки?
Если есть вопросы у болельщиков ко мне, пожалуйста, приходите. Почему не приезжают на базу и не говорят? Я встречался с фанатами, с болельщиками. Есть фан-движение. Там человек восемь-девять приехало, я с ними общался. Всю правду им рассказал, как было. У них нет вопросов ко мне, - сказал Глушаков.
По поводу «Тосно» - там был не только пенальти. И промах на последних секундах выглядит действительно катастрофически. Если так мазать, тебя действительно будут подозревать в сливе тренера.
Да и пенальти Глушаков пробивал так, как будто и не хотел забивать.
А про болельщиков вообще смешно. Кто читал об этой встрече? Кто о ней знал? Таким же образом Глушаков мог собрать друзей, чтобы попить пива, а потом сказать, что встретился с фанатами.
Тут, конечно, виноват и клуб. «Спартак» трясёт из-за всех этих скандалов с осени, но Федун и другие боссы не сделали ничего, чтобы успокоить ситуацию.
О будущем в «Спартаке»
– Я не знаю. Доиграем сезон, а дальше будем думать. Есть Глушаков, а есть «Спартак», есть коллектив, команда. Я благодарен команде, что они не бросили меня в трудную минуту, поддерживали. Мне остается тренироваться, доказывать тренеру. Если меня тренер будет ставить, выходить и играть. Забивать голы – какая у меня задача? Доиграем до конца сезона, а дальше будем думать, что будет. Я не знаю.
Убрать Глушакова? Какие задачи поставили перед новым гендиром «Спартака»
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт "Спартака", РИА Новости / Алексей Филиппов, Александр Вильф