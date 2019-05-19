ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

ЦСКА по итогам 29-го тура Российской Премьер-Лиги гарантировал себе попадание в первую пятёрку и участие в Лиге Европы.

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках, что является рекордным показателем для российских клубов. С учётом выступлений клуба в советский период для него это будет уже 26-е участие в еврокубках. При этом ЦСКА впервые за последние семь лет не сыграет в Лиге чемпионов.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 11:22
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