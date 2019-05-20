Трансфер Кайо обошелся "Краснодару" примерно в 3 млн евро

"Краснодар" приобрел полузащитника португальской "Санты-Клары" Кайо примерно за 3 млн евро.

Эта сумма может быть увеличена в зависимости от выполнения игроком определенных условий в контракте, сообщает Record.

Ранее краснодарский клуб сообщил, что заключил пятилетнее соглашение с Кайо. 23-летний опорный хавбек присоединится к своей новой команде в июне.

Бразилец Кайо начинал карьеру у себя на родине в клубе "Ферровария". Летом 2017 года он был арендован "Санта-Кларой", которая затем выкупила его трансфер.

Sport24.ru
Теги: Кайо Краснодар
Сегодня, 16:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(4)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама