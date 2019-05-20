Трансфер Кайо обошелся "Краснодару" примерно в 3 млн евро

"Краснодар" приобрел полузащитника португальской "Санты-Клары" Кайо примерно за 3 млн евро.Эта сумма может быть увеличена в зависимости от выполнения игроком определенных условий в контракте, сообщает Record.Ранее краснодарский клуб сообщил, что заключил пятилетнее соглашение с Кайо. 23-летний опорный хавбек присоединится к своей новой команде в июне.Бразилец Кайо начинал карьеру у себя на родине в клубе "Ферровария". Летом 2017 года он был арендован "Санта-Кларой", которая затем выкупила его трансфер.