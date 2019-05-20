Тимур Журавель: в Лондоне Слуцкий тосковал по родине. Когда пришли в русское караоке, он пел 3,5 часа
Комментатор "Матч ТВ" Тимур Журавель, находящийся в приятельских отношениях с бывшим тренером сборной России и ЦСКА Леонидом Слуцким, рассказал о совместном походе в караоке в Лондоне.
"Помню историю из Лондона. Там он очень тосковал по родине, когда не был при работе. Видно было, что ему мало чем заняться. Мы с Мишей Моссаковским были в Лондоне и говорим: "Викторыч, чего хотите? Давайте в МариVanna пойдем, съедим борща". - "Блин, давайте найдем караоке".
Я позвонил лондонским друзьям в поисках русского караоке. Они предложили "Борщ и слезы". Это очень древний гаштет возле Harrods, он существует там с 90-х — и реально как кусочек Липецка в Лондоне. Мы пришли, заказали минус первый этаж. Пели четыре часа. Ну, я вообще не пел, Леонид Викторыч пел три с половиной часа, еще полчаса вместе с Моссаковским. Это был улет, бомба. Главный его хит — "Августин" Леонтьева. Он круто поет. Так в это вкладывается, у него точно есть слух. Если отстраниться, что поет главный тренер футбольной команды, то круто.
Я потом сказал, что из всех лондонских вечеров это был самый счастливый вечер Слуцкого", - цитирует Журавеля Sports.ru.
"Помню историю из Лондона. Там он очень тосковал по родине, когда не был при работе. Видно было, что ему мало чем заняться. Мы с Мишей Моссаковским были в Лондоне и говорим: "Викторыч, чего хотите? Давайте в МариVanna пойдем, съедим борща". - "Блин, давайте найдем караоке".
Я позвонил лондонским друзьям в поисках русского караоке. Они предложили "Борщ и слезы". Это очень древний гаштет возле Harrods, он существует там с 90-х — и реально как кусочек Липецка в Лондоне. Мы пришли, заказали минус первый этаж. Пели четыре часа. Ну, я вообще не пел, Леонид Викторыч пел три с половиной часа, еще полчаса вместе с Моссаковским. Это был улет, бомба. Главный его хит — "Августин" Леонтьева. Он круто поет. Так в это вкладывается, у него точно есть слух. Если отстраниться, что поет главный тренер футбольной команды, то круто.
Я потом сказал, что из всех лондонских вечеров это был самый счастливый вечер Слуцкого", - цитирует Журавеля Sports.ru.