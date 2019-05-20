Источник: ЦСКА выкупит у "Эвертона" Николу Влашича
ЦСКА, скорее всего, выкупит трансфер хорватского полузащитника "Эвертона" Николы Влашича, сообщает Telegram-канал Инсайды от Карпа.
Президент армейского клуба Евгений Гинер достиг предварительной договоренности с российским миллиардером Алишером Усмановым, который дружит с владельцем "Эвертона" Фархадом Мошири. Сумма трансфера может составить 16 миллионов евро и российский клуб будет выплачивать ее в течение нескольких лет.
В нынешнем сезоне 21-летний Влашич выступает за ЦСКА на правах аренды.
Президент армейского клуба Евгений Гинер достиг предварительной договоренности с российским миллиардером Алишером Усмановым, который дружит с владельцем "Эвертона" Фархадом Мошири. Сумма трансфера может составить 16 миллионов евро и российский клуб будет выплачивать ее в течение нескольких лет.
В нынешнем сезоне 21-летний Влашич выступает за ЦСКА на правах аренды.