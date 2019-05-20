Станислав Черчесов рассказал, когда объявит окончательный список сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда планирует обнародовать полный список национальной команды на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром.

"Мы решили, что сделаем это в четверг, 23 мая. Днём раньше в Самаре пройдёт финальный матч Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом", в этих командах есть кандидаты в сборную. Поэтому пусть спокойно готовятся к игре. К тому же время нам позволяет сделать это 23-го, ведь сам сбор начнётся 30 мая", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 19:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама