Станислав Черчесов рассказал, когда объявит окончательный список сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда планирует обнародовать полный список национальной команды на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром.
"Мы решили, что сделаем это в четверг, 23 мая. Днём раньше в Самаре пройдёт финальный матч Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом", в этих командах есть кандидаты в сборную. Поэтому пусть спокойно готовятся к игре. К тому же время нам позволяет сделать это 23-го, ведь сам сбор начнётся 30 мая", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
"Мы решили, что сделаем это в четверг, 23 мая. Днём раньше в Самаре пройдёт финальный матч Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом", в этих командах есть кандидаты в сборную. Поэтому пусть спокойно готовятся к игре. К тому же время нам позволяет сделать это 23-го, ведь сам сбор начнётся 30 мая", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".