Сергей Игнашевич может возглавить "Оренбург"
Бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич может возглавить "Оренбург".
Данный вариант развития событий возможен, если нынешний наставник оренбургского клуба Владимир Федотов будет назначен на пост главного тренера казанского "Рубина". Напомним, наставник "Рубина" Курбан Бердыев объявит о своём будущем после матча 30-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Федотов в свою очередь до сих пор не продлил контракт с "Оренбургом", который истекает в этом сезоне, хотя ведёт диалог с клубом на этот счёт.
"Чемпионат.соm"
Данный вариант развития событий возможен, если нынешний наставник оренбургского клуба Владимир Федотов будет назначен на пост главного тренера казанского "Рубина". Напомним, наставник "Рубина" Курбан Бердыев объявит о своём будущем после матча 30-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Федотов в свою очередь до сих пор не продлил контракт с "Оренбургом", который истекает в этом сезоне, хотя ведёт диалог с клубом на этот счёт.
"Чемпионат.соm"