Станислав Черчесов: Головин важен для сборной, его хороший игровой тонус только радует
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил форму футболистов национальной команды, выступающих за границей.
"Всё идёт в плановом режиме. Отмечу отличную игру за "Монако" Головина, который забил гол и сделал голевую передачу в матче с "Амьеном". Это важный футболист для сборной, и его хороший игровой тонус нас только радует.
Второй матч подряд в стартовом составе за "Истанбул" играет Кудряшов. Надеюсь, что сегодня в составе "Фенербахче" выйдет на поле Нойштедтер. Вновь играли за свои команды Джанаев, Комличенко, Караваев. О травме Черышева я уже говорил после объявления расширенного списка. Ещё раз пожелаю ему скорейшего восстановления. Большинство кандидатов, выступающих в российских клубах, тоже получили игровую практику", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
"Всё идёт в плановом режиме. Отмечу отличную игру за "Монако" Головина, который забил гол и сделал голевую передачу в матче с "Амьеном". Это важный футболист для сборной, и его хороший игровой тонус нас только радует.
Второй матч подряд в стартовом составе за "Истанбул" играет Кудряшов. Надеюсь, что сегодня в составе "Фенербахче" выйдет на поле Нойштедтер. Вновь играли за свои команды Джанаев, Комличенко, Караваев. О травме Черышева я уже говорил после объявления расширенного списка. Ещё раз пожелаю ему скорейшего восстановления. Большинство кандидатов, выступающих в российских клубах, тоже получили игровую практику", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".