"Локомотив" покажет финал Кубка России на "РЖД Арене"
"Локомотив" сыграет в финале Кубка России. Соперником железнодорожников будет "Урал". Москвичи покажут финал турнира на стадионе "РЖД Арена".
Большой экран установят на Южной трибуне. Комментировать матч будет Роман Нагучев. Начало трансляции — в 18:30 мск.
Финал Кубка России состоится в среду, 22 мая.
ФК "Локомотив"
Большой экран установят на Южной трибуне. Комментировать матч будет Роман Нагучев. Начало трансляции — в 18:30 мск.
Финал Кубка России состоится в среду, 22 мая.
ФК "Локомотив"