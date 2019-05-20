"Локомотив" покажет финал Кубка России на "РЖД Арене"

"Локомотив" сыграет в финале Кубка России. Соперником железнодорожников будет "Урал". Москвичи покажут финал турнира на стадионе "РЖД Арена".Большой экран установят на Южной трибуне. Комментировать матч будет Роман Нагучев. Начало трансляции — в 18:30 мск.Финал Кубка России состоится в среду, 22 мая.