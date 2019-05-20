"Рубин" в 15-й раз сыграл вничью в этом сезоне РПЛ и может повторить рекорд

В понедельник, 20 мая, "Рубин" и "Анжи" не выявили победителя в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги, сыграв со счетом 0:0.

Для "Рубина" это уже 15-я ничья в этом сезоне РПЛ. Рекорд турнира принадлежит "Сатурну", который в сезоне-2006 сыграл вничью 16 раз.

В последнем туре этого сезона РПЛ "Рубин" сыграет в гостях с "Краснодаром", игра состоится 26 июня. Если матч завершится вничью, казанцы повторят рекорд "Сатурна".

Sport24
Теги: Рубин
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