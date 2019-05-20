Мурад Мусаев: Мамаев знал, что у него будут проблемы в клубе в случае попадания в скандал
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил в эфире телеканала "Матч Премьер", что хавбек "быков" Павел Мамаев знал о том, что у него будут проблемы в случае попадания в скандальную ситуацию.
"У нас с ним были хорошие отношения, они при встрече не изменятся. Это не первый случай, было несколько эпизодов раньше, Он знал, что будут большие проблемы в случае еще одного инцидента. Ужасно, что он и Кокорин в тюрьме - они не заслуживают такого. Терпения ему. Уверен, все будет хорошо в будущем", - сказал Мусаев.
"У нас с ним были хорошие отношения, они при встрече не изменятся. Это не первый случай, было несколько эпизодов раньше, Он знал, что будут большие проблемы в случае еще одного инцидента. Ужасно, что он и Кокорин в тюрьме - они не заслуживают такого. Терпения ему. Уверен, все будет хорошо в будущем", - сказал Мусаев.