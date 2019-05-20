Президент "Ахмата" сообщил, что Семенов продлит контракт

"Ахмат" договорился с защитником Андреем Семёновым о новом контракте на три года.

"Нас устраивает профессионализм Андрея Семёнова и его хорошие человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года. Уверен, Андрей и дальше будет радовать болельщиков команды надёжной игрой. Желаю ему всего самого хорошего", — написал в инстаграме президент грозненского клуба Магомед Даудов.
Теги: Семенов Ахмат
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