Президент "Ахмата" сообщил, что Семенов продлит контракт

"Ахмат" договорился с защитником Андреем Семёновым о новом контракте на три года."Нас устраивает профессионализм Андрея Семёнова и его хорошие человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года. Уверен, Андрей и дальше будет радовать болельщиков команды надёжной игрой. Желаю ему всего самого хорошего", — написал в инстаграме президент грозненского клуба Магомед Даудов.