Григорий Иванов считает, что не нужно раздувать инцидент с Ильиным и Мирзовым

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением об инциденте с форвардом команды Владимиром Ильиным и полузащитником "Арсенала" Резиуаном Мирзовым в полуфинальном матче Кубка России.

– Ну это же футбол, эмоции. Ну потолкались ребята. Бывает... Друг другу что-то сказали. Может, кто-то что-то не так понял. Но зачем эту тему поднимать на всю страну? Нас и так вся Европа критикует якобы за расизм. А тут мы даем им опять повод? Зачем это все раздувать?! Решите все спокойно. Тихо. Нет, мы сами себя топим.

– Как нужно было поступить?

– Да черт его знает... Если зафиксировали там какую-то драку, то влепите им обоим по две игры. Но зачем об этом писать на всю страну. Кто там слышал, кто кому чего сказал? Мы точно не слышали. А они сразу в протокол записали... КДК созвали. Клуб тратит деньги на перелет игрока. Он сегодня тренировку пропустил. Для чего это все?! Мирзова тоже туда вызвали. Зачем?!

"СЭ"
Теги: Иванов Ильин Мирзов Урал
Сегодня, 22:56
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