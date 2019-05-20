Президент "Зенита": среди игроков много желающих временно забрать трофей с собой
Президент "Зенита" Александр Медведев сообщил, что многие футболисты петербургской команды хотят на время забрать домой кубок, который сине-бело-голубые выиграли по итогам этого сезона российской Премьер-лиги.
"Среди игроков много желающих временно забрать трофей с собой. Все организуем, чтобы футболисты смогли показать приз, который завоевали. Каждый может попросить отвезти кубок домой. Но пока заявочный список не сформировался. Закончится чемпионат, будем обсуждать, кто, куда и когда его повезет.
Сейчас кубок пользуется спросом в Петербурге. На ближайшем матче устроим фотосессию болельщиков с трофеем. Выставим его около стадион", — цитирует Медведева "РБ".
"Среди игроков много желающих временно забрать трофей с собой. Все организуем, чтобы футболисты смогли показать приз, который завоевали. Каждый может попросить отвезти кубок домой. Но пока заявочный список не сформировался. Закончится чемпионат, будем обсуждать, кто, куда и когда его повезет.
Сейчас кубок пользуется спросом в Петербурге. На ближайшем матче устроим фотосессию болельщиков с трофеем. Выставим его около стадион", — цитирует Медведева "РБ".