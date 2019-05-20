Парфенов остался недоволен решением КДК не отменять красную карточку Бикфалви

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов поделился мнением о решении КДК РФС не отменять красную карточку полузащитнику Эрику Бикфалви, из-за которой он пропустит финал Кубка России с "Локомотивом".– Ситуация такова, что от нас ничего не зависит. Любой тренер был бы недоволен подобным решением. Нам остается только готовиться к решающему матчу и принять отсутствие в нем Эрика как данность. Конечно, обидно, что парень пропустит столь важную встречу.– Так и есть – тут лишних слов не нужно.– Такая практика существует не только в Германии – ее, если не ошибаюсь, применяют на последних крупнейших турнирах, чемпионатах мира, Европы. В пользу такого подхода то, что футбол – для болельщиков. Люди ведь хотят видеть максимально боевые составы, чтобы они демонстрировали красивую игру.– Как и у каждого коллектива, в конце чемпионата много травм, разное состояние футболистов, к тому же, повторю, всего два дня назад проводили непростой матч с тем же "Локо". Любая боевая единица для нас в радость.