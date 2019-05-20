Парфенов заявил, что не думал о будущих трансферах "Урала", так как все мысли направлены на финал Кубка России
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов считает, что подводить предварительные итоги сезона можно будет только после финального матча Кубка России против "Локомотива".
– Как относитесь к тому, что ни вы, ни "Локо" не будете проводить предыгровые тренировки на самарском стадионе?
– Есть организаторы – к ним вопрос. Мы в прошлом году в Волгограде с "Тосно" тоже на запасном поле работали за сутки до финала.
Не думаю, что возникли бы проблемы, если бы на прекрасной арене, принимавшей матчи чемпионата мира-2018, две команды минут на 40 вышли бы на газон.
– Если подводить предварительные итоги сезона, то вы довольны?
– Давайте дождемся окончания всех турниров – тогда видно будет.
– Но селекцию-то под еврокубки замышляете?
– Если бы мне этот вопрос не задали бы, вообще об этом не подумал бы. Времени до финала остается совсем немного, все мысли только о нем.
"Спорт-Экспресс"
– Как относитесь к тому, что ни вы, ни "Локо" не будете проводить предыгровые тренировки на самарском стадионе?
– Есть организаторы – к ним вопрос. Мы в прошлом году в Волгограде с "Тосно" тоже на запасном поле работали за сутки до финала.
Не думаю, что возникли бы проблемы, если бы на прекрасной арене, принимавшей матчи чемпионата мира-2018, две команды минут на 40 вышли бы на газон.
– Если подводить предварительные итоги сезона, то вы довольны?
– Давайте дождемся окончания всех турниров – тогда видно будет.
– Но селекцию-то под еврокубки замышляете?
– Если бы мне этот вопрос не задали бы, вообще об этом не подумал бы. Времени до финала остается совсем немного, все мысли только о нем.
"Спорт-Экспресс"