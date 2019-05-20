Парфенов заявил, что не думал о будущих трансферах "Урала", так как все мысли направлены на финал Кубка России

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов считает, что подводить предварительные итоги сезона можно будет только после финального матча Кубка России против "Локомотива".– Есть организаторы – к ним вопрос. Мы в прошлом году в Волгограде с "Тосно" тоже на запасном поле работали за сутки до финала.Не думаю, что возникли бы проблемы, если бы на прекрасной арене, принимавшей матчи чемпионата мира-2018, две команды минут на 40 вышли бы на газон.– Давайте дождемся окончания всех турниров – тогда видно будет.– Если бы мне этот вопрос не задали бы, вообще об этом не подумал бы. Времени до финала остается совсем немного, все мысли только о нем.