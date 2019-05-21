Омбудсмен Москвы навестит Кокорина, чтобы узнать о состоянии его колена

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева навестит хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина в СИЗО.

В апреле врач "Зенита" сообщил, что у Кокорина ухудшается состояние прооперированного колена.

"В пятницу еду к мальчикам - Кокорину и Мамаеву. Меня интересует, как проводится лечение ноги Александра Кокорина", - цитирует "РИА Новости" Потяеву.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Теги: Кокорин Зенит
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