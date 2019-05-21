Роман Орещук подтвердил свое назначение на пост спортивного директора "Динамо"
Известный агент Роман Орещук подтвердил свое назначение на пост спортивного директора "Динамо".
Он займет пост с приставкой и. о. сроком на три месяца. Ранее об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.
"Правда ли, что меня назначили спортивным директором "Динамо" на три месяца? Да, это так", - цитирует Орещук Sport24.ru.
Он займет пост с приставкой и. о. сроком на три месяца. Ранее об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.
"Правда ли, что меня назначили спортивным директором "Динамо" на три месяца? Да, это так", - цитирует Орещук Sport24.ru.