Около 3 тысяч болельщиков поддержат "Урал" в финале Кубка с "Локомотивом"

В финале Олимп-Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" в Самаре ожидается около трех тысяч болельщиков екатеринбургского клуба.

Ранее сообщалось, что игра пройдет при заполненных трибунах. Уже проданы 43 тысячи билетов. Как сообщил глава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович, "Локомотив" запросил 4500 билетов для своих активных болельщиков, а "Урал" – 1500.

официальный сайт ФК "Урал"
Теги: Урал Локомотив
Сегодня, 10:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама