Около 3 тысяч болельщиков поддержат "Урал" в финале Кубка с "Локомотивом"

В финале Олимп-Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" в Самаре ожидается около трех тысяч болельщиков екатеринбургского клуба.Ранее сообщалось, что игра пройдет при заполненных трибунах. Уже проданы 43 тысячи билетов. Как сообщил глава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович, "Локомотив" запросил 4500 билетов для своих активных болельщиков, а "Урал" – 1500.